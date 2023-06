Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In unserem technischen Jahresausblick legen wir stets auch einen Schwerpunkt auf zyklische Einflussfaktoren - und hier vor allem auf den US-Präsidentschaftszyklus auf der einen, sowie den Dekadenzyklus auf der anderen Seite, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum Dow Jones Auch die Trefferquote, d.h. die Wahrscheinlichkeit für steigende Aktiennotierungen, lasse sowohl im Juli als auch im September zu wünschen übrig. Gegen Jahresende winke dann möglicherweise eine positive Überraschung. Gemäß beider Zyklen falle die Performance im Dezember weit überdurchschnittlich aus. Während der Dow Jones® im US-Vorwahljahr einen Schlussspurt von gut 2% auf das Börsenparkett lege, falle der Dezember im "3er-Jahr" mit einem Kurszuwachs von 3,24% noch deutlich besser aus. Die zuletzt genannte Performance sei fast drei Mal so hoch wie das durchschnittliche Dezemberplus - und das bei einer überzeugenden Trefferquote. Mit 80% bzw. 83% liege diese zudem jeweils deutlich über dem Durchschnitt seit 1900 von 72%.Zwei Seiten der gleichen Medaille würden also "grünes Licht" in Sachen Dezemberrally signalisieren. Über den Tellerrand hinausgeblickt, könnte sich deshalb eine späte, erst auf den letzten Metern einsetzende, aber dynamische Jahresendrally als ein weiteres Charakteristikum des Jahres 2023 herauskristallisieren. Übergeordnet sei es auch nicht die schlechteste Botschaft, dass es nach einer möglichen Sommerdelle eher nochmals zu einer Trendfortsetzung kommen solle. (30.06.2023/ac/a/m)