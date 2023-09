Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In unseren Jahresausblicken sind zyklische Einflussfaktoren stets ein fester, elementarer Bestandteil, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommenter zum Dow Jones Hier würden die Analysten vor allem den US-Präsidentschaftszyklus auf der einen, sowie den Dekadenzyklus auf der anderen Seite analysieren. Besonders interessant würden sie dabei Phasen finden, die sich durch einen doppelt zyklischen Rücken- oder Gegenwind auszeichnen würden. Mit anderen Worten: Zeiträume, in denen die beiden angeführten Zyklen Hand in Hand gehen würden, hätten ihre volle Aufmerksamkeit - gewissermaßen die saisonale Schnittmenge zwischen den beiden bekanntesten Zyklen überhaupt. Bis zum Jahresende gebe es einige Auffälligkeiten: So kennzeichne den September neben einer verhaltenen Trefferquote vor allem eine schwache Wertentwicklung. Dabei falle der ohnehin schwächste Monat des Jahres (-0,94% im Mittel aller Jahre) sowohl im US-Vorwahljahr (-1,23%) als auch im "3er-Jahr" (-1,64%) nochmals deutlich verhaltener aus. Der Abschluss des korrekturanfälligen 3. Quartals könnte sich deshalb als besonders herausfordernd erweisen. Was habe der Faktor "Saisonalität" im Investmentjahrgang 2023 sonst noch zu bieten? Neben dem September könnte zudem der November negativ überraschen.Letzterer sei das Lehrbuchbeispiel für die Übereinstimmung zwischen Wahl- und Dekadenzyklus. Schließlich falle die Trefferquote jeweils schwächer als im historischen Durchschnitt aus. Noch auffälliger sei die Wertentwicklung: An sich ein guter Börsenmonat (+1,01%) sei die Performance im US-Vorwahljahr (-0,11%) bzw. im "3er-Jahr" (-0,22%) sogar jeweils mit einem negativen Vorzeichen versehen. Wo Schatten sei, da gebe es auch Licht! Schließlich winke im Dezember gemäß beider Zyklen ein überdurchschnittlicher Kursertrag. Während der Dow Jones® im US-Vorwahljahr einen Schlussspurt von gut 2% auf das Börsenparkett lege, falle der Dezember im "3er-Jahr" mit einem Kurszuwachs von 3,24% noch deutlich besser aus. Die zuletzt genannte Performance sei fast drei Mal so hoch wie das durchschnittliche Dezemberplus - und das bei einer überzeugenden Trefferquote. Mit 80% bzw. 83% liege diese zudem jeweils deutlich über dem Durchschnitt seit 1900 von 72%. Zwei Seiten der gleichen Medaille würden also "grünes Licht" in Sachen Dezemberrally signalisieren. Per saldo könnte sich eine erst spät einsetzende, dafür aber dynamisch ausfallende, Jahresendrally deshalb zu einem weiteren Charakteristikum des Jahres 2023 herauskristallisieren. (01.09.2023/ac/a/m)