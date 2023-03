Paris (www.aktiencheck.de) - Mit der Bankenkrise und der Sitzung der US-Notenbank bestimmten in dieser Woche gleich zwei gewichtige Themen das Geschehen an der Wall Street, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zurück auf dem Boden der RealitätDazu beigetragen hätten auch Äußerungen von US-Finanzministerin Janet Yellen, die etwa zur selben Zeit die Wall Street erreicht hätten. Eine "pauschale" Einlagensicherung zur Stabilisierung des Bankensystems sei kein Thema, habe die frühere Notenbankchefin im US-Senat gesagt. Die Nervosität unter den Marktakteuren bleibe hoch, abzulesen auch an der jüngsten Fondsmanagerumfrage der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC). Danach hätten die Turbulenzen im Finanzsektor die Marktakteure an der Wall Street auf den Boden der Realität zurückgebracht. Laut der vielbeachteten Umfrage sei der Anteil der Bullen mit 19,2 Prozent so niedrig wie seit sechs Monaten nicht mehr. Auch der CNN Fear & Greed-Sentiment-Index notiere mit 36 Zählern im Bereich "Angst". Viele Anleger, die hätten verkaufen wollen, dürften dies bereits getan haben, würden nun die Optimisten hoffen - frei nach dem Motto: "Kaufen soll man dann, wenn die Stimmung schlecht ist." (27.03.2023/ac/a/m)