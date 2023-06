"Dass man sich also einfach entschied, nur die eine Hälfte eines in seiner Zuverlässigkeit erfahrungsgemäß wackligen Zahlenwerks zu sehen und daraufhin wie entfesselt einzusteigen, ist daher immens unwahrscheinlich. Und man muss ja auch nicht lange suchen, um die eigentliche Motivation für diese Käufe zu finden", so der Experte. Für ihn basiere diese nämlich auf der charttechnischen Vorlage für diesen Freitag.



Im Chart werde ersichtlich, dass für die Bullen allerhöchster Handlungsbedarf gegeben gewesen sei. Seit Tagen rang der Dow Jones mit einer charttechnisch absolut entscheidenden Zone, konkret mit der Kreuzunterstützung aus der im Herbst 2022 etablierten Aufwärtstrendlinie, der 200-Tage-Linie und der seit September mehrfach von beiden Seiten angesteuerten Wendemarke um 32.500 Punkte, so die Experten von LYNX Broker.



"Wäre das US-Index-Flaggschiff da durchgerutscht, hätte es übel ausgehen können, immerhin war die Performance seit dem Jahresende 2022 sogar negativ geworden. Daher konnte man nicht sicher sein, dass bei einem so schwachen Index genug Trader die Hand aufhalten, um zu verhindern, dass ein Bruch dieser Zone 32.500/32.800 Punkte eine größeren Selloff nach sich zieht. Also erfolgte eine Flucht nach vorne. Und wenn man sieht, dass eine solch wichtige Supportzone gerade zu halten scheint, zieht das natürlich kurzfristige Trader an, die auf den Zug aufspringen und die Rally dadurch verstärken. Doch diese Rally entpuppt sich dadurch eben, für alle erkennbar, als Notwehr. Und eine Flucht nach vorne ist eben in erster Linie eine Flucht und zeigt, dass die Bullen hier in der Defensive und nervös sind", so Gehrt.



Damit sei für den Moment erst einmal offen, wie viel diese Rally den Bullen am Ende bringen werde. Erst, wenn der Dow Jones die Widerstandszone 34.258 zu 34.712 Punkte, in der er seit September 2022 ein ums andere Mal abgedreht habe, überwinden könnte, wäre eine Chance vorhanden, dass genug Marktteilnehmer die grundsätzlich weiter bärischen Rahmenbedingungen gegenüber bullischen Signalen im Chartbild hintanstellen würden und der Index dadurch weiterlaufe. Diese Freitags-Rally sollte man daher, so beeindruckend sie auch daherkam, besser noch nicht zu hoch hängen. (05.06.2023/ac/a/m)







