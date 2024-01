Netflix-Aktien stehe mit einem Plus von fast 13 Prozent auf dem höchsten Stand seit Januar 2022. Der Streamingdienst habe im vergangenen Jahresviertel mit einem Zuwachs von mehr als 13 Millionen Kunden die Erwartungen am Markt weit übertroffen. Beobachter sähen dies als Erfolgsbeleg für die neue Strategie von Netflix, das Teilen eines Zugangs per Weitergabe des Passworts zu unterbinden und die Kunden zum Abschluss eines eigenen kostenpflichtigen Abos zu bewegen.



Die Aktien von SAP, welche für US-Software-Riesen wie Salesforce oder Oracle als Indikator dienen würden, stünden nach Zahlen rund 9,7 Prozent im Plus. Der Softwarekonzern habe im Schlussquartal im Tagesgeschäft mehr verdient als gedacht, einen starken Ausblick gegeben und außerdem angekündigt, dass er in einem Großumbau die KI-Geschäfte pushen wolle.



Bei den Standardwerten habe AT&T (ISIN US00206R1023 / WKN A0HL9Z) angesichts eines Gewinneinbruchs im Schlussquartal enttäuscht. Wegen Quartalszahlen im Blick hätten sollten Anleger daneben unter anderem die Papiere des Rüstungsunternehmens General Dynamics (ISIN US3695501086 / WKN 851143) und des Pharmakonzerns Abbott Laboratories (ISIN US0028241000 / WKN 850103). Nachbörslich würden dann der Elektrofahrzeugbauer Tesla (ISIN US88160R1014 / WKN A1CX3T) und der Computerkonzern IBM (ISIN US4592001014 / WKN 851399) ihre Bücher öffnen.



Ein vorsichtiger Ausblick von Dupont (ISIN US26614N1028 / WKN A2PLC7) habe unterdessen zur Wochenmitte bereits die gesamte Chemiebranche in Europa belastet, dies könnte sich nun an der Wall Street fortsetzen. Dupont-Papiere seien im vorbörslichen US-Handel prozentual zweistellig eingebrochen.



Abseits des Zahlenreigens dürfte der Stellenabbau bei eBay (ISIN US2786421030 / WKN 916529) für Kursbewegung sorgen. Die Handelsplattform streiche rund 1.000 Jobs und damit fast jede zehnte Stelle.



Mit Material von dpaAFX. (24.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abermals starke Quartalsbilanzen aus dem Tech-Sektor dürften die ins Stocken geratene Rally an der Wall Street beleben. Denn nicht nur der US-Konzern Netflix (ISIN US64110L1061 / WKN 552484) hat abgeliefert, auch die in den USA beachteten europäischen Tech-Riesen ASML (ISIN NL0010273215 / WKN A1J4U4) und SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460), so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem am Dienstag eher durchwachsene Quartalsberichte die Kauflaune der Investoren abgedämpft habe, gebe es am Mittwoch wieder Futter für die Bullen. Das treibe den Dow Jones eine halbe Stunde nach Handelseröffnung um 0,18 Prozent nach oben auf 37.972 Punkte. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) mache 0,44 Prozent gut und klettere auf 4.885 Zähler. Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) lege mit 0,78 Prozent auf 17.539 Punkte am stärksten zu.Das Chip-Schwergewicht ASML, das an den US-Märkten wegen seiner Monopolstellung bei der Herstellung der technologisch fortschrittlichsten Halbleiter viel Beachtung finde, habe nicht nur mit einem überraschend starken Quartal und einer Verdreifachung bei den Neubestellungen überzeugt, sondern habe den Anlegern weitere Hinweise auf einen sich anbahnenden Aufschwung in der Branche geliefert. Die ASML-Aktie notiere aktuell rund 8,1 Prozent im Plus.