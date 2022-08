Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Diesen Widerstand sollten Sie kennen", titelten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt zuletzt in Bezug auf den Dow Jones® (ISIN: US2605661048, WKN: 969420).



Zur Erinnerung: Der Anfang Januar etablierte Abwärtstrend bilde zusammen mit dem Durchschnitt der letzten 50 Wochen (akt. bei 33.796/33.987 Punkten) sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der gesamten Abwärtsbewegung im bisherigen Jahresverlauf (34.164 Punkte) ein massives Widerstandsbündel. Die diskutierte Signalzone besitze allerdings noch eine zusätzliche Dimension: Schließlich würde ein Sprung über die genannten Hürden eine charttechnische Konsolidierungsflagge entstehen lassen. Doch das Positivszenario scheinen die US-Standardwerte erst einmal auf die lange Bank geschoben zu haben, denn nach der Ausprägung eines "shooting stars" in der Vorwoche droht nun mit einem sog. "evening star" ein weiteres Candlestickverkaufsmuster, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Im Bereich des oben genannten Schlüsselwiderstands sollten Investorinnen und Investoren diesen Ausstiegssignalen eine besondere Aufmerksamkeit schenken. Die nächste Unterstützung bestehe in Form diverser horizontaler Marken bei rund 32.000 Punkten. (25.08.2022/ac/a/m)



