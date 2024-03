Douglas könnte einer der spannendsten Börsengänge in Deutschland werden und durchaus weitere IPOs hierzulande nach sich ziehen. Im Gegensatz zu vielen anderen Einzelhandelskonzernen befinde sich Douglas auf Wachstumskurs. Mit der angepeilten Preisspanne werde man zwar günstiger als beispielsweise der amerikanische Marktführer der Parfümerieketten, Ulta Beauty, bewertet sein. Ein Schnäppchen ist es aber nicht, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.03.2024)



Kurzprofil Douglas:



DOUGLAS ist der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa. Das Unternehmen inspiriert seine Kund*innen, ihre eigene Art von Schönheit zu leben, indem es ein einzigartiges Sortiment online und in rund 1.850 Geschäften anbietet. DOUGLAS ist der Partner der Wahl für Brands und bietet ein ausgewähltes Sortiment exklusiver Marken sowie eigener Unternehmensmarken. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege, Haarpflege, Accessoires sowie Beauty-Dienstleistungen.



Die Stärkung der erfolgreichen Omnichannel-Positionierung und die konsequente Weiterentwicklung des Kund*innenerlebnisses stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie "Let it Bloom - DOUGLAS 2026". Das erfolgreiche Geschäftsmodell stützt sich auf DOUGLAS' Omnichannel-Angebot, die führenden Marken und die Datenkompetenz. Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete DOUGLAS einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro und beschäftigte europaweit rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (12.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Douglas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Parfümeriekette Douglas unter die Lupe.Douglas habe bereits angekündigt, an die Börse zurückkehren zu wollen. Nun gebe es den genauen Fahrplan und die Details zum IPO. Douglas wolle maximal 32,7 Millionen Aktien neu ausgeben, die Preisspanne sei auf 26,00 bis 30,00 Euro je Schein festgelegt worden. Die Angebotsfrist beginne am heutigen Dienstag und solle voraussichtlich bis kommenden Woche Dienstag, 19. März, laufen. Der erste Handelstag an de Frankfurter Börse sei für Donnerstag, 21. März, vorgesehen.Sander van der Laan, Vorstandsvorsitzer der Douglas Group, habe gesagt: "Zum Frühlingsbeginn im vergangenen Jahr haben wir unsere neue Strategie "Let it Bloom" vorgestellt - exakt ein Jahr später planen wir nun den Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse. Dies zeigt, dass das Team Douglas weiterhin großartige Fortschritte erzielt hat und engagiert an der erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens arbeitet. Die Douglas Group ist mit einem sehr starken Geschäftsmodell und einer erfolgreichen Wachstumsstrategie in einem attraktiven Markt hervorragend positioniert. Der mit dem Börsengang verbundene Schuldenabbau wird unsere finanzielle Flexibilität erhöhen und damit unsere künftige Entwicklung maßgeblich unterstützen."