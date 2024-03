Dr. Daniel Pindur, Managing Partner von CVC Capital Partners, habe gesagt: "Die Douglas-Group befindet sich auf einem erfolgreichen Wachstumskurs und ist nun bereit, den nächsten Schritt als börsennotiertes Unternehmen zu gehen. Wir sind sehr stolz, dass wir das Unternehmen gemeinsam mit der Familie Kreke in den vergangenen Jahren so erfolgreich voranbringen konnten. Wir bleiben als Großaktionär engagiert und sind vom großen Wachstumspotenzial der Douglas Group im europäischen Premium-Beauty-Markt überzeugt."



Der Finanzinvestor Advent und die Gründerfamilie Kreke als Minderheitsaktionärin hätten Douglas 2013 von der Börse genommen, um das Unternehmen neu auszurichten. 2015 habe der Finanzinvestor CVC die Mehrheit übernommen. Douglas habe europaweit 1.850 Filialen in 22 Ländern und beschäftige rund 18.000 Menschen.



DER AKTIONÄR wird berichten, sobald weitere Details zum Börsengang bekannt werden, so Marion Schlegel. (Analyse vom 04.03.2024)



(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Douglas:



DOUGLAS ist der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa. Das Unternehmen inspiriert seine Kund*innen, ihre eigene Art von Schönheit zu leben, indem es ein einzigartiges Sortiment online und in rund 1.850 Geschäften anbietet. DOUGLAS ist der Partner der Wahl für Brands und bietet ein ausgewähltes Sortiment exklusiver Marken sowie eigener Unternehmensmarken. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege, Haarpflege, Accessoires sowie Beauty-Dienstleistungen.



Die Stärkung der erfolgreichen Omnichannel-Positionierung und die konsequente Weiterentwicklung des Kund*innenerlebnisses stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie "Let it Bloom - DOUGLAS 2026". Das erfolgreiche Geschäftsmodell stützt sich auf DOUGLAS' Omnichannel-Angebot, die führenden Marken und die Datenkompetenz. Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete DOUGLAS einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro und beschäftigte europaweit rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (04.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Douglas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Parfümeriekette Douglas unter die Lupe.Die Parfümeriekette Douglas arbeite an der Rückkehr zur Börse. Wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heiße, könnte das IPO noch im März über die Bühne gehen. Durch den Börsengang wolle Douglas in erster Linie seinen Schuldenberg abbauen. Das Unternehmen strebe Eigenkapitalzuflüsse in Höhe von 1,1 Milliarden Euro an.Das Geld solle einerseits aus einer Kapitalerhöhung im Rahmen des Börsengangs kommen, andererseits möchten die Alteigentümer, der Finanzinvestor CVC und die Familie Kreke, davon rund 300 Millionen Euro beisteuern.Der Erlös solle nach Angaben des Unternehmens zum weiteren Abbau der Verschuldung in der Bilanz verwendet werden. Die verbleibenden Schulden wolle Douglas zu besseren Konditionen refinanzieren. Die Aufnahme des Handels könnte vorbehaltlich des Marktumfelds noch im ersten Quartal stattfinden."Der Börsengang ist für die Douglas Group der nächste logische Schritt, um unser Potenzial künftig als börsennotiertes Unternehmen voll auszuschöpfen", habe Vorstandschef Sander van der Laan laut Mitteilung gesagt.