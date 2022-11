Tradegate-Aktienkurs DoorDash-Aktie:

54,10 USD +4,68% (30.11.2022, 15:55)



NYSE-Aktienkurs DoorDash-Aktie:

56,175 USD +5,31% (30.11.2022, 16:12)



ISIN DoorDash-Aktie:

US25809K1051



WKN DoorDash-Aktie:

A2QHEA



NYSE-Symbol DoorDash-Aktie:

DASH



Kurzprofil DoorDash Inc.:



DoorDash Inc. (ISIN: US25809K1051, WKN: A2QHEA, NYSE-Symbol: DASH) ist ein amerikanischer Lebensmittel-Lieferservice mit Sitz in San Francisco. Das Unternehmen wurde 2013 in Palo Alto, Kalifornien, eingeführt. Ab Januar 2020 hatte es den größten Marktanteil bei der Lieferung von Lebensmitteln in den USA. DoorDash hielt seinen Börsengang am 9. Dezember 2020 ab. (30.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DoorDash-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von DoorDash Inc. (ISIN: US25809K1051, WKN: A2QHEA, NYSE-Symbol: DASH) unter die Lupe.Das Geschäftsmodell des Lieferdienstes könne nach wie vor nicht so richtig überzeugen. Dazu trage derzeit auch das schwierige Wirtschaftsumfeld bei. Aber auch der Konkurrenzdruck sorge dafür, dass das US-Unternehmen weiterhin kaum Geld verdiene. DoorDash gehe zwar nach eigenen Angaben noch relativ gut. Nichtsdestotrotz müsse der Lieferdienst jetzt 1.200 Mitarbeiter entlassen. Die DoorDash-Aktie dürfte weiter im Konsolidierungsmodus bleiben, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.11.2022)Das vollständige Interview mit Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.