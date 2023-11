Tradegate-Aktienkurs Dollar Tree-Aktie:

110,50 EUR +4,64% (29.11.2023, 15:53)



Nasdaq-Aktienkurs Dollar Tree-Aktie:

119,57 USD +3,04% (29.11.2023, 16:44)



ISIN Dollar Tree-Aktie:

US2567461080



WKN Dollar Tree-Aktie:

A0NFQC



Ticker-Symbol Dollar Tree-Aktie Deutschland:

DT3



Ticker-Symbol Dollar Tree-Aktie Nasdaq:

DLTR



Kurzprofil Dollar Tree Inc.:



Die Dollar Tree Inc. (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, Nasdaq-Symbol: DLTR) ist einer der führenden Betreibern von Billig-Gemischtwarenläden in den USA. Zum festen Preis von einem Dollar werden Gemischtwaren in insgesamt 48 Staaten der USA und in Kanada angeboten. (29.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Dollar Tree-Aktienanalyse von Piper Sandler:Peter Keith, Analyst von Piper Sandler, bewertet die Aktie des US-Gemischtwarenhändlers Dollar Tree (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, Nasdaq-Symbol: DLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse mit dem Votum "overweight".Die Ergebnisse für Q3 seien neutral bis leicht positiv. Positiv zu vermerken sei, dass sich die Fundamentaldaten von Core-Dollar Tree verbessern und das Unternehmen mit der Beibehaltung bzw. Anhebung der EPS-Prognose für 2023 seine fünf Quartale andauernde Serie niedrigerer Margen durchbrochen habe. Darüber hinaus sei die Unternehmensleitung weiterhin zuversichtlich, dass der Gewinn pro Aktie bis 2026 auf 10 USD steigen werde.Negativ zu vermerken sei, dass der Umsatz von FDO im dritten Quartal aufgrund des wirtschaftlichen Drucks nachgelassen habe und auch im vierten Quartal schwach bleiben dürfte, so Keith. Wichtig sei, dass das Management die EPS-Brücke für 2024 gesegnet habe, um im nächsten Jahr ein EPS von 7 USD ohne organisches Wachstum zu erreichen. Alles in allem sei die Lebensmitteldeflation ein bescheidener Joker für 2024, aber der Analyst sehe weiterhin eine höchst überzeugende mehrjährige Trendwende, von der er erwarte, dass sie ein nachhaltiges, mehrjähriges EPS-Wachstum von 20% und mehr ermögliche.Peter Keith, Analyst von Piper Sandler, stuft die Dollar Tree-Aktie mit "overweight" ein. Das Kursziel laute 160,00 USD.(Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze Dollar Tree-Aktie: