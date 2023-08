Tradegate-Aktienkurs Dollar Tree-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dollar Tree-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gemischtwarenhändlers Dollar Tree (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, Nasdaq-Symbol: DLTR) unter die Lupe.Die Aktien des Discounter Dollar Tree seien am Donnerstag in Folge der Quartalszahlen stark gefallen. Und das, obwohl die Analysteneinschätzungen sogar übertroffen worden seien. Grund dafür dürfte sein, dass das Unternehmen die Ziele für das Gesamtjahr nach unten korrigiert habe. Analyst Corey Tarlowe von Jeffries bleibe von dem Kursrutsch jedoch unbeeindruckt.Dollar Tree habe in Q2 einen Gewinn von 91 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 7,32 Mrd. Dollar verzeichnet. Die Bruttomarge habe 29,2 Prozent betragen, ein Rückgang von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahlen hätten die Schätzungen von Analysten übertroffen, die von 87 Cents pro Aktie und einem Umsatz von 7,2 Mrd. Dollar ausgegangen seien. Dennoch sei die Aktie um 12,9 Prozent auf 123,88 Dollar gefallen und sei das Schlusslicht des S&P 500 gewesen.Grund dafür dürfte die Senkung Gewinnprognose für 2023 von 5,73 bis 6,13 Dollar je Aktie auf 5,78 bis 6,08 Dollar sein. "Obwohl das schwierige makroökonomische Umfeld weiterhin Druck auf unseren Umsatzmix in beiden Segmenten ausübt, bin ich mit den Zuwächsen bei den Besucherzahlen, Neukunden und Marktanteilen zufrieden", so Dollar Tree CEO Rick Dreiling. Jefferies-Analyst Corey Tarlowe sei von den Zahlen unbeeindruckt und halte an einem Kursziel von 140 Dollar fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Dollar Tree-Aktie: