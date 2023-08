Nasdaq-Aktienkurs Dollar Tree-Aktie:

123,88 USD -12,90% (24.08.2023)



ISIN Dollar Tree-Aktie:

US2567461080



WKN Dollar Tree-Aktie:

A0NFQC



Ticker-Symbol Dollar Tree-Aktie Deutschland:

DT3



Ticker-Symbol Dollar Tree-Aktie Nasdaq:

DLTR



Kurzprofil Dollar Tree Inc.:



Die Dollar Tree Inc. (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, Nasdaq-Symbol: DLTR) ist einer der führenden Betreibern von Billig-Gemischtwarenläden in den USA. Zum festen Preis von einem Dollar werden Gemischtwaren in insgesamt 48 Staaten der USA und in Kanada angeboten. (25.08.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dollar Tree-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Gemischtwarenhändlers Dollar Tree (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, Nasdaq-Symbol: DLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den Quartalszahlen von Dollar Tree sei die Aktie nach unten gelaufen. Immer mehr Anleger hätten die Sorge, wie sich das in den kommenden Monaten entwickeln werde. Der Konzern habe die Ergebnis- und Umsatzerwartungen der Analysten im 2. Quartal zwar übertreffen können. Für das 3. Quartal habe man jedoch eine Gewinnschätzung zwischen 92 Cent und knapp über 1 USD gegeben. Analysten hätten mit 1,27 USD gerechnet. Deswegen ist die Dollar Tree-Aktie unter Druck geraten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.08.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Dollar Tree-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dollar Tree-Aktie:116,00 EUR +1,13% (25.08.2023, 09:43)