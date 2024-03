Nasdaq-Aktienkurs Dollar Tree-Aktie:

Die Dollar Tree Inc. (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, Nasdaq-Symbol: DLTR) ist einer der führenden Betreibern von Billig-Gemischtwarenläden in den USA. Zum festen Preis von einem Dollar werden Gemischtwaren in insgesamt 48 Staaten der USA und in Kanada angeboten. (15.03.2024/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Dollar Tree-Aktienanalyse von Loop Capital:Anthony Chukumba, Analyst von Loop Capital, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Gemischtwarenhändlers Dollar Tree (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, Nasdaq-Symbol: DLTR).Das Unternehmen habe mit seinen Ergebnissen für das vierte Quartal Erwartungen verfehlt und damit seine "Reihe von Inkonsistenzen" fortgesetzt. Die Gewinnprognose sei sehr stark auf die zweite Jahreshälfte ausgerichtet gewesen, so der Analyst. Er füge hinzu, dass er weiterhin vom Dollar Tree-Segment beeindruckt sei und Family Dollar noch nicht ganz abgeschrieben habe, aber seine Geduld für negative Gewinnüberraschungen am Ende sei.Anthony Chukumba, Analyst von Loop Capital, bewertet die Dollar Tree-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 195,00 auf 170,00 USD reduziert. (Analyse vom 14.03.2024)Börsenplätze Dollar Tree-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dollar Tree-Aktie:114,40 EUR -0,61% (15.03.2024, 11:22)