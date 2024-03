Nasdaq-Aktienkurs Dollar Tree-Aktie:

128,27 USD -0,12% (13.03.2024)



ISIN Dollar Tree-Aktie:

US2567461080



WKN Dollar Tree-Aktie:

A0NFQC



Ticker-Symbol Dollar Tree-Aktie Deutschland:

DT3



Ticker-Symbol Dollar Tree-Aktie Nasdaq:

DLTR



Kurzprofil Dollar Tree Inc.:



Die Dollar Tree Inc. (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, Nasdaq-Symbol: DLTR) ist einer der führenden Betreibern von Billig-Gemischtwarenläden in den USA. Zum festen Preis von einem Dollar werden Gemischtwaren in insgesamt 48 Staaten der USA und in Kanada angeboten. (14.03.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Dollar Tree-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des US-Gemischtwarenhändlers Dollar Tree (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, Nasdaq-Symbol: DLTR).Das EPS-Ergebnis sei etwas enttäuschend ausgefallen. Die Ergebnisse für das vierte Quartal seien ohne eine einmalige Belastung in Ordnung gewesen und die Ergebnisse für das Gesamtjahr seien wie erwartet ausgefallen. Die Prognosen für Q1 und 2024 hätten unter ihren Erwartungen gelegen, da die bemerkenswerten Investitionen fortgesetzt würden, so die Analysten. Besonders enttäuschend sei vielleicht die Tatsache, dass das Unternehmen sein Ziel, 2026 einen Gewinn pro Aktie von 10 US-Dollar zu erreichen, zurückgenommen habe, was nach Ansicht der Analysten auf den unerwartet starken Gegenwind durch Schrumpfung und Mix sowie auf eine Verringerung der SNAP-Leistungen zurückzuführen sei.Die Analysten von Piper Sandler stufen die Dollar Tree-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. Das Kursziel werde von 171,00 auf 168,00 USD reduziert. (Analyse vom 14.03.2024)Börsenplätze Dollar Tree-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dollar Tree-Aktie:118,20 EUR +0,85% (14.03.2024, 13:41)