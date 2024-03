NASDAQ-Aktienkurs Dollar Tree-Aktie:

128,42 USD -14,24% (13.03.2024, 21:00)



ISIN Dollar Tree-Aktie:

US2567461080



WKN Dollar Tree-Aktie:

A0NFQC



Ticker-Symbol Dollar Tree-Aktie:

DT3



NASDAQ-Symbol Dollar Tree-Aktie:

DLTR



Kurzprofil Dollar Tree Inc.:



Die Dollar Tree Inc. (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, NASDAQ-Symbol: DLTR) ist einer der führenden Betreibern von Billig-Gemischtwarenläden in den USA. Zum festen Preis von einem Dollar werden Gemischtwaren in insgesamt 48 Staaten der USA und in Kanada angeboten. (14.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Dollar Tree-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Edward Kelly, Analyst von Wells Fargo Advisors, stuft die Aktie von Dollar Tree Inc. (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, NASDAQ-Symbol: DLTR) weiterhin mit "overweight" ein.Edward Kelly von Wells halte den nachbörslichen Ausverkauf von Dollar Tree gestern für übertrieben. Während der Q4-Bericht gemischt sei, ändere sich nichts an der positiven Anlagethese, so der Wells-Analyst in einer Research-Note an die Investoren. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass die Kernmarke Dollar Tree immer noch über eine beträchtliche Wachstumsperspektive verfüge, während die "Optionalität" des Unternehmens Family Dollar weiterhin unterschätzt werde. Laut Wells sei die Summe der Teile von Dollar Tree viel höher als das aktuelle Aktienniveau.Edward Kelly, Analyst von Wells Fargo Advisors, stuft die Aktie von Dollar Tree unverändert mit "overweight" und dem Kursziel von 180 USD ein. (Analyse vom 13.03.2024)Börsenplätze Dollar Tree-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dollar Tree-Aktie:118,20 EUR +0,85% (14.03.2024, 13:41)