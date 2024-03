NYSE-Aktienkurs Dollar General-Aktie:

156,26 USD -3,08% (13.03.2024, 19:18)



ISIN Dollar General-Aktie:

US2566771059



WKN Dollar General-Aktie:

A0YEES



Ticker-Symbol Dollar General-Aktie:

7DG



NYSE-Symbol Dollar General-Aktie:

DG



Kurzprofil Dollar General Corp.:



Die Dollar General Corporation (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) ist der größte Betreiber von Discountgeschäften in den USA. In 47 Staaten ist das Unternehmen mit über 19.000 kleinen Läden präsent. Angeboten wird eine Auswahl an Lebensmitteln, Saisonprodukten und Bekleidung. (13.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Dollar General-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Matthew Boss, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Dollar General Corp. (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) hoch und erhöht das Kursziel.Er sehe eine sequenzielle Umsatzverbesserung im Geschäftsjahr 2024, unterstützt durch die Initiativen des Managements in Bezug auf Lagerbestände, Ladenstandards, Verbesserung des Kundenservices und Beschilderung, die den Wert für die Kunden hervorhebe, so der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Er sehe aber auch Gegenwind bei den Margen im Vergleich zu 2019, der mit dem Warenschwund, dem Verbrauchsmaterialmix, den Abschlägen und dem Transport zusammenhänge.Matthew Boss, Analyst von J.P. Morgan Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Dollar General-Aktie von "underweight" auf "neutral" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 158 USD angehoben. (Analyse vom 12.03.2024)Börsenplätze Dollar General-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dollar General-Aktie:142,00 EUR -3,92% (13.03.2024, 18:51)