NYSE-Aktienkurs Dollar General-Aktie:

152,35 USD +0,26% (18.03.2024, 15:41)



ISIN Dollar General-Aktie:

US2566771059



WKN Dollar General-Aktie:

A0YEES



Ticker-Symbol Dollar General-Aktie:

7DG



NYSE-Symbol Dollar General-Aktie:

DG



Kurzprofil Dollar General Corp.:



Die Dollar General Corporation (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) ist der größte Betreiber von Discountgeschäften in den USA. In 47 Staaten ist das Unternehmen mit über 19.000 kleinen Läden präsent. Angeboten wird eine Auswahl an Lebensmitteln, Saisonprodukten und Bekleidung. (18.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Dollar General-Aktienanalyse der Telsey Advisory Group:Joseph Feldman, Analyst der Telsey Advisory Group, stuft die Aktie von Dollar General Corp. (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) von "market perform" auf "outperform" hoch, bei einem Kursziel von 170 USD.Nach Ansicht des Analysten habe die Rückkehr von CEO Todd Vasos dem Unternehmen Stabilität verliehen, finanzielle Disziplin eingeflößt und ein neues Gefühl der Dringlichkeit für Verbesserungen und Wachstum geschaffen. Dollar Generals ausgewogener Ansatz in Bezug auf das Filialwachstum, die Pläne zur Ausweitung von Frischeprodukten und Selbstvertriebskapazitäten sowie die Einführung der "Back to Basics"-Strategie seien Schritte in die richtige Richtung, um das Geschäft wiederzubeleben.Joseph Feldman, Analyst der Telsey Advisory Group, stuft die Dollar General-Aktie von "market perform" auf "outperform" hoch. (Analyse vom 15.03.2024)Börsenplätze Dollar General-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dollar General-Aktie:139,80 EUR +0,29% (18.03.2024, 15:50)