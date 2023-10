NYSE-Aktienkurs Dollar General-Aktie:

Kurzprofil Dollar General Corp.:



Die Dollar General Corporation (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) ist der größte Betreiber von Discountgeschäften in den USA. In 47 Staaten ist das Unternehmen mit über 19.000 kleinen Läden präsent. Angeboten wird eine Auswahl an Lebensmitteln, Saisonprodukten und Bekleidung. (16.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Dollar General-Aktienanalyse der Citigroup:Die Analysten der Citigroup senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Dollar General Corp. (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG).Todd Vasos werde mit sofortiger Wirkung in die Rolle des CEO zurückkehren. Während viele der Probleme des Unternehmens kurz nach der Übernahme des CEO-Postens durch Jeff Owen aufgetaucht seien, hätten viele dieser Herausforderungen ihren Ursprung in der Zeit gewesen, als Vasos CEO gewesen sei. Citi glaube nicht, dass es eine einfache Lösung für Dollar General gebe. Sie habe die Schätzungen aufgrund niedrigerer Umsatz- und Margenannahmen gesenkt und sei der Meinung, dass es unvermeidlich sei, dass Dollar General das Wachstum seiner Filialen erheblich einschränken müsse, um die Probleme im bestehenden Filialnetz zu lösen.Die Analysten der Citigroup bewerten die Dollar General-Aktie weiterhin mit dem Votum "neutral". Das Kursziel werde von 146,00 auf 115,00 USD reduziert. (Analyse vom 13.10.2023)Börsenplätze Dollar General-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dollar General-Aktie:106,00 EUR +0,19% (16.10.2023, 12:38)