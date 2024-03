NYSE-Aktienkurs Dollar General-Aktie:

152,53 USD +0,38% (18.03.2024, 15:43)



ISIN Dollar General-Aktie:

US2566771059



WKN Dollar General-Aktie:

A0YEES



Ticker-Symbol Dollar General-Aktie:

7DG



NYSE-Symbol Dollar General-Aktie:

DG



Kurzprofil Dollar General Corp.:



Die Dollar General Corporation (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) ist der größte Betreiber von Discountgeschäften in den USA. In 47 Staaten ist das Unternehmen mit über 19.000 kleinen Läden präsent. Angeboten wird eine Auswahl an Lebensmitteln, Saisonprodukten und Bekleidung. (18.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Dollar General-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist heben in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Dollar General Corp. (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) an.Das Unternehmen habe im vierten Quartal ein positives Ergebnis erzielt, aber die Margen würden den größten Teil des Jahres unter Druck bleiben, was auf den Mix, die Schrumpfung, die Arbeitskosten sowie auf höhere Bonuszahlungen und potenziell höhere Abschläge zurückzuführen sei. Dollar General mache notwendige Verbesserungen in seinem Geschäft, aber es sehe sich auch der Wahrscheinlichkeit eines geringen Gewinnwachstums für das Jahr gegenüber, und die Aktie werde bereits im Einklang mit ihrer historischen relativen Bewertung gehandelt, so Truist.Die Analysten von Truist haben das "hold" für die Dollar General-Aktie bestätigt und das Kursziel von 125,00 auf 140,00 USD gesteigert. (Analyse vom 15.03.2024)Börsenplätze Dollar General-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dollar General-Aktie:139,80 EUR +0,29% (18.03.2024, 15:50)