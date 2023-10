NYSE-Aktienkurs Dollar General-Aktie:

115,13 USD +3,57% (16.10.2023, 18:31)



ISIN Dollar General-Aktie:

US2566771059



WKN Dollar General-Aktie:

A0YEES



Ticker-Symbol Dollar General-Aktie:

7DG



NYSE-Symbol Dollar General-Aktie:

DG



Kurzprofil Dollar General Corp.:



Die Dollar General Corporation (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) ist der größte Betreiber von Discountgeschäften in den USA. In 47 Staaten ist das Unternehmen mit über 19.000 kleinen Läden präsent. Angeboten wird eine Auswahl an Lebensmitteln, Saisonprodukten und Bekleidung. (16.10.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Dollar General-Aktienanalyse der Telsey Advisory Group:Telsey Advisory Group senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Dollar General Corp. (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG).Die Entscheidung des Vorstands, Todd Vasos erneut zum CEO zu ernennen, sollte dazu beitragen, das Unternehmen zu stabilisieren und das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Kurzfristig werde der Betreiber von Discountgeschäften wahrscheinlich durch ein schwieriges Umfeld für sein Kerngeschäft, Probleme bei der Umsetzung, einen erhöhten Schwund und laufende Investitionen beeinträchtigt werden. Telsey Advisory Group bleibe bei Dollar General an der Seitenlinie, bis eine Stabilisierung der operativen Entwicklung erkennbar sei.Telsey Advisory Group hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "market perform"-Rating für die Dollar General-Aktie bestätigt und das Kursziel von 145 auf 124 USD gesenkt. (Analyse vom 13.10.2023)Börsenplätze Dollar General-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dollar General-Aktie:109,00 EUR +3,02% (16.10.2023, 18:38)