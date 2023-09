NYSE-Aktienkurs Dollar General-Aktie:

138,50 USD -12,15% (31.08.2023, 22:03)



ISIN Dollar General-Aktie:

US2566771059



WKN Dollar General-Aktie:

A0YEES



Ticker-Symbol Dollar General-Aktie:

7DG



NYSE-Symbol Dollar General-Aktie:

DG



Kurzprofil Dollar General Corp.:



Die Dollar General Corporation (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) ist der größte Betreiber von Discountgeschäften in den USA. In 47 Staaten ist das Unternehmen mit über 19.000 kleinen Läden präsent. Angeboten wird eine Auswahl an Lebensmitteln, Saisonprodukten und Bekleidung. (01.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Dollar General-Aktienanalyse von Raymond James:Bobby Griffin, Analyst von Raymond James, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Dollar General Corp. (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) und senkt das Kursziel.Er sehe aufgrund des Margendrucks und der Konsumschwäche kurzfristig geringere Gewinnaussichten für den US-Betreiber von Discountgeschäften, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Obwohl er von den jüngsten Prognosesenkungen enttäuscht sei, sei er nicht der Meinung, dass Dollar General ein dauerhaft kaputtes Unternehmen sei und glaube, dass der Kostendruck, der die Erträge behindere, schließlich nachlassen und das Unternehmen zu einem beständigeren Ertragswachstum zurückkehren werde.Bobby Griffin, Analyst von Raymond James, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Dollar General-Aktie von "strong buy" auf "outperform" herabgestuft und das Kursziel von 200 auf 160 USD gesenkt. (Analyse vom 01.09.2023)Börsenplätze Dollar General-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dollar General-Aktie:126,20 EUR -1,25% (01.09.2023, 14:32)