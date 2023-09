NYSE-Aktienkurs Dollar General-Aktie:

131,07 USD -5,36% (01.09.23 17:32)



ISIN Dollar General-Aktie:

US2566771059



WKN Dollar General-Aktie:

A0YEES



Ticker-Symbol Dollar General-Aktie:

7DG



NYSE-Symbol Dollar General-Aktie:

DG



Kurzprofil Dollar General Corp.:



Die Dollar General Corporation (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) ist der größte Betreiber von Discountgeschäften in den USA. In 47 Staaten ist das Unternehmen mit über 19.000 kleinen Läden präsent. Angeboten wird eine Auswahl an Lebensmitteln, Saisonprodukten und Bekleidung. (01.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Dollar General-Aktienanalyse der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Dollar General Corp. (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) weiterhin mit "neutral" ein und senken das Kursziel von 185 auf 146 USD.Der Q2-Bericht sei ein weiterer Punkt für die Bären der Aktie. Die Verbrauchernachfrage habe sich über die Erwartungen des Managements hinaus abgeschwächt, und das Unternehmen nehme Abschläge vor, um nicht konsumierbare Bestände abzubauen, und investiere mehr in die Arbeit in den Geschäften. Citi sei der Ansicht, dass das Gewinnwachstum von Dollar General im Geschäftsjahr 2024 wahrscheinlich immer noch gedämpft sein werde.Die Analysten der Citigroup stufen die Dollar General-Aktie weiterhin mit "neutral" ein. (Analyse vom 01.09.2023)