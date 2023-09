NYSE-Aktienkurs Dollar General-Aktie:

138,50 USD -12,15% (31.08.2023, 22:03)



ISIN Dollar General-Aktie:

US2566771059



WKN Dollar General-Aktie:

A0YEES



Ticker-Symbol Dollar General-Aktie:

7DG



NYSE-Symbol Dollar General-Aktie:

DG



Kurzprofil Dollar General Corp.:



Die Dollar General Corporation (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) ist der größte Betreiber von Discountgeschäften in den USA. In 47 Staaten ist das Unternehmen mit über 19.000 kleinen Läden präsent. Angeboten wird eine Auswahl an Lebensmitteln, Saisonprodukten und Bekleidung. (01.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Dollar General-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:J.P. Morgan Securities stuft die Aktie von Dollar General Corp. (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) von "overweight" auf "neutral" herab, mit einem Kursziel von 132 USD (zuvor: 210 USD).Zudem streiche das Researchhaus die Aktie von seiner "Analyst Focus"-Liste, nachdem Dollar General für das zweite Quartal einen Gewinn pro Aktie gemeldet habe, der unter den Marktschätzungen gelegen habe, was auf eine "Verfehlung aller Posten" zurückzuführen sei. Das Management habe die Mitte seiner EPS-Prognose für das GJ23 um 25% gesenkt. J.P. Morgan habe angemerkt, dass die heutige Prognosekorrektur die vierte Abwärtskorrektur des EPS in Folge darstelle. Das Researchhaus, das seine eigenen EPS-Prognosen für GJ23, GJ24 und GJ25 gesenkt habe, gehe davon aus, dass die revidierten Schätzungen ein Best-Case-Szenario von 7% jährlichem EPS-Wachstum widerspiegeln würden, trotz der 27%igen negativen Revision seiner Einschätzung der EPS-Leistung für GJ25.J.P. Morgan Securities stuft die Dollar General-Aktie von "overweight" auf "neutral" herunter. (Analyse vom 31.08.2023)Börsenplätze Dollar General-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dollar General-Aktie:130,00 EUR +1,72% (01.09.2023, 09:37)