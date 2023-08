unter folgendem Link.



Börsenplätze Dollar General-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Dollar General-Aktie:

127,80 EUR -11,50% (31.08.2023, 22:02)



NYSE-Aktienkurs Dollar General-Aktie:

138,59 USD -12,09% (31.08.2023, 21:52)



ISIN Dollar General-Aktie:

US2566771059



WKN Dollar General-Aktie:

A0YEES



Ticker-Symbol Dollar General-Aktie:

7DG



NYSE-Symbol Dollar General-Aktie:

DG



Kurzprofil Dollar General Corp.:



Die Dollar General Corporation (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) ist der größte Betreiber von Discountgeschäften in den USA. In 47 Staaten ist das Unternehmen mit über 19.000 kleinen Läden präsent. Angeboten wird eine Auswahl an Lebensmitteln, Saisonprodukten und Bekleidung. (31.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dollar General-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Dollar General Corp. (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) unter die Lupe.Der US-Discounter habe eine wechselreiche Geschichte hinter sich. Nachdem die Dollar General-Aktie 2009 erneut an der Börse gelistet gewesen sei, habe der Kurs nur eine Richtung gekannt - nach oben. Von dieser Stärke habe sich der Titel in den vergangenen Monaten immer mehr entfernt. Inzwischen habe sich der Kurs mehr als halbiert und die neusten Zahlen sorgen für Kopfschmerzen.Wer sich 2009 beim erneuten IPO einige Aktien von Dollar General gesichert habe, habe sich lange an der starken Kursentwicklung erfreut. Bis Mitte 2022 habe der Kurs um über 1.100% zugelegt und die Aktionäre reich gemacht. Dann sei der Absturz gekommen. Seit Jahresbeginn habe der Markt, im Gegensatz zu Dollar General, auf breiter Front zulegen können. Das zeige, wie schlecht es Momentan um die Dollar General-Aktie stehe.Der Kurs des Discounters sei am Donnerstagmorgen um bis zu 18% abgerutscht, nachdem er schwächere Umsätze gemeldet und seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt habe. Das von Jeff Owen geleitete Unternehmen habe in den drei Monaten bis August einen Rückgang der Umsätze im Einzelhandel um 0,1% gemeldet.Die Dollar General-Aktie notiere nun wieder auf dem Tiefstand im Corona-Crash (März 2020). Die neuen Zahlen würden Anleger massiv auf den Magen schlagen und weitere Kursverluste seien in den kommenden Tagen wahrscheinlich. Hier sei aktuell nichts zu holen und Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU