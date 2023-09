NYSE-Aktienkurs Dollar General-Aktie:

130,27 USD -5,94% (04.09.2023, 22:00)



ISIN Dollar General-Aktie:

US2566771059



WKN Dollar General-Aktie:

A0YEES



Ticker-Symbol Dollar General-Aktie:

7DG



NYSE-Symbol Dollar General-Aktie:

DG



Kurzprofil Dollar General Corp.:



Die Dollar General Corporation (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) ist der größte Betreiber von Discountgeschäften in den USA. In 47 Staaten ist das Unternehmen mit über 19.000 kleinen Läden präsent. Angeboten wird eine Auswahl an Lebensmitteln, Saisonprodukten und Bekleidung. (04.09.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dollar General-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Deutsche Bank rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Dollar General Corp. (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG), senkt aber das Kursziel.Der Betreiber von Discountgeschäften habe in einem sehr schwierigen Einzelhandelsumfeld die bisher schlechteste Entwicklung mit einem Ergebnis für das zweite Quartal, das 14% unter dem Konsens gelegen habe, und einer um 25% niedrigeren Jahresprognose in der Mitte des Jahres gemeldet, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Dollar General habe sich in Q2 mit weiteren Herausforderungen konfrontiert gesehen und habe Marktanteile verloren, was Fragen über den Verlauf der Erholung aufwerfe.Deutsche Bank hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Broadcom-Aktie bestätigt und das Kursziel von 199 auf 157 USD gesenkt. (Analyse vom 01.09.2023)