NYSE-Aktienkurs Dollar General-Aktie:

115,13 USD +3,57% (16.10.2023, 18:31)



ISIN Dollar General-Aktie:

US2566771059



WKN Dollar General-Aktie:

A0YEES



Ticker-Symbol Dollar General-Aktie:

7DG



NYSE-Symbol Dollar General-Aktie:

DG



Kurzprofil Dollar General Corp.:



Die Dollar General Corporation (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) ist der größte Betreiber von Discountgeschäften in den USA. In 47 Staaten ist das Unternehmen mit über 19.000 kleinen Läden präsent. Angeboten wird eine Auswahl an Lebensmitteln, Saisonprodukten und Bekleidung. (16.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Dollar General-Aktienanalyse von Truist:Scot Ciccarelli, Analyst von Truist, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Dollar General Corp. (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG).Die positive Kursreaktion auf die Prognosen für das GJ23 spiegele eine positive Einstellung einiger Investoren wider, nachdem die Dollar General-Aktie seit Jahresbeginn um 60% gefallen sei, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Er behaupte jedoch, dass der Betreiber von Discountgeschäften während der Corona-Krise zu wenig investiert habe. Es werde seiner Ansicht nach lange dauern, bis die Investitionen zur Behebung der Probleme Früchte tragen würden.Scot Ciccarelli, Analyst von Truist, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold" für die Dollar General-Aktie bestätigt und das Kursziel von 117 auf 116 USD gesenkt. (Analyse vom 13.10.2023)Börsenplätze Dollar General-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dollar General-Aktie:109,00 EUR +3,02% (16.10.2023, 18:38)