NYSE-Aktienkurs Dollar General-Aktie:

130,27 USD -5,94% (01.09.2023)



ISIN Dollar General-Aktie:

US2566771059



WKN Dollar General-Aktie:

A0YEES



Ticker-Symbol Dollar General-Aktie:

7DG



NYSE-Symbol Dollar General-Aktie:

DG



Kurzprofil Dollar General Corp.:



Die Dollar General Corporation (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) ist der größte Betreiber von Discountgeschäften in den USA. In 47 Staaten ist das Unternehmen mit über 19.000 kleinen Läden präsent. Angeboten wird eine Auswahl an Lebensmitteln, Saisonprodukten und Bekleidung. (04.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Dollar General-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets reduzieren in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Dollar General Corp. (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG).Die Q2-Ergebnisse des Unternehmens wurden "deutlich verfehlt", während das Management zusätzlichen Gegenwind durch Abschläge, Schrumpfung, zusätzliche Arbeitskosten und andere Investitionen hervorhob, so der Analyst in einer Research-Note an die Investoren. Die Preisnachlässe sind ein positiver Schritt, auch wenn Dollar Generals Kommunikation "etwas verwirrend" bleibt, fügte die Firma hinzu.Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Dollar General-Aktie weiterhin mit "market perform" ein. Das Kursziel werde von 175,00 auf 135,00 USD gesenkt. (Analyse 01.09.2023)Börsenplätze Dollar General-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dollar General-Aktie:120,60 EUR -0,33% (04.09.2023, 13:17)