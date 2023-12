NYSE-Aktienkurs Dollar General-Aktie:

132,30 USD -1,21% (07.12.2023)



ISIN Dollar General-Aktie:

US2566771059



WKN Dollar General-Aktie:

A0YEES



Ticker-Symbol Dollar General-Aktie:

7DG



NYSE-Symbol Dollar General-Aktie:

DG



Kurzprofil Dollar General Corp.:



Die Dollar General Corporation (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) ist der größte Betreiber von Discountgeschäften in den USA. In 47 Staaten ist das Unternehmen mit über 19.000 kleinen Läden präsent. Angeboten wird eine Auswahl an Lebensmitteln, Saisonprodukten und Bekleidung. (08.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Dollar General-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Kate McShane, Analystin von Goldman Sachs, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Dollar General Corp. (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG).Das Verkehrsaufkommen des Unternehmens habe sich in diesem Quartal zum ersten Mal seit dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2002 positiv entwickelt, und diese Dynamik setze sich auch im vierten Quartal fort, so die Analystin. Die Underperformance von Dollar General im Vergleich zu den Wettbewerbern habe sich im Vergleich zum Vorquartal ebenfalls verringert und der Gegenwind beim Schrumpfen habe zugenommen.Kate McShane, Analystin von Goldman Sachs, bewertet die Dollar General-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 138,00 auf 147,00 USD angehoben. (Analyse vom 07.12.2023)Börsenplätze Dollar General-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dollar General-Aktie:123,20 EUR +0,49% (08.12.2023, 10:41)