Tradegate-Aktienkurs Dollar General-Aktie:

150,00 EUR -0,27% (02.06.2023, 13:30)



NYSE-Aktienkurs Dollar General-Aktie:

161,86 USD -19,51% (01.06.2023, 22:03)



ISIN Dollar General-Aktie:

US2566771059



WKN Dollar General-Aktie:

A0YEES



Ticker-Symbol Dollar General-Aktie:

7DG



NYSE-Symbol Dollar General-Aktie:

DG



Kurzprofil Dollar General Corp.:



Die Dollar General Corporation (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) ist der größte Betreiber von Discountgeschäften in den USA. In 47 Staaten ist das Unternehmen mit über 19.000 kleinen Läden präsent. Angeboten wird eine Auswahl an Lebensmitteln, Saisonprodukten und Bekleidung. (02.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dollar General-Aktienanalyse von Analystin Krisztina Katai von der Deutschen Bank:Krisztina Katai, Analystin der Deutschen Bank, bekräftigt das Rating "buy" für die Aktie von Dollar General Corp. (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG).Die Bruttomarge des Unternehmens im ersten Quartal sei besser gewesen als erwartet, aber die Umsätze bei gleichem Umsatz seien aufgrund einer starken Verlangsamung im Quartal verfehlt worden und die Prognose für das zweite Quartal habe deutlich unter dem Konsens gelegen, was zum Teil auf das Vorziehen von Investitionen in Arbeitsstunden zurückzuführen sei, so Krisztina Katai in einer Research Note.Darüber hinaus könnte die Abhängigkeit von einer Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte zu einem Abwärtsrisiko für die Prognose führen, so das Unternehmen. Trotz der Enttäuschung über die Reihe von Ausführungsproblemen und Prognoserevisionen sei die Deutsche Bank der Ansicht, dass bei den derzeitigen Aktienkursen ein größeres Risiko nach oben als nach unten bestehe.Krisztina Katai, Analystin der Deutschen Bank, bewertet die Aktie von Dollar General weiterhin mit "buy". Das Kursziel sei von 256 auf 201 USD gesenkt worden. (Analyse vom 02.06.2023)Börsenplätze Dollar General-Aktie: