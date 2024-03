NYSE-Aktienkurs Dollar General-Aktie:

154,59 USD +1,74% (18.03.2024, 17:45)



ISIN Dollar General-Aktie:
US2566771059

US2566771059



WKN Dollar General-Aktie:
A0YEES

A0YEES



Ticker-Symbol Dollar General-Aktie:
7DG

7DG



NYSE-Symbol Dollar General-Aktie:
DG

DG



Kurzprofil Dollar General Corp.:



Die Dollar General Corporation (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) ist der größte Betreiber von Discountgeschäften in den USA. In 47 Staaten ist das Unternehmen mit über 19.000 kleinen Läden präsent. Angeboten wird eine Auswahl an Lebensmitteln, Saisonprodukten und Bekleidung. (18.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Dollar General-Aktienanalyse von Evercore ISI:Michael Montani, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Dollar General Corp. (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG, NYSE-Symbol: DG) weiterhin mit dem Rating "in line" ein und senkt das Kursziel von 165 auf 158 USD.Ein verbessertes Filialerlebnis sei nicht billig, so Montani, der seine EPS-Schätzung für das Kalenderjahr 2024 auf 7,20 USD reduziert habe, da die besseren Ergebnisse durch den Druck auf die Bruttomarge ausgeglichen würden. Dollar General sei auf dem richtigen Weg mit seinem Back-to-Basics-Fokus, aber die Erholung der Margen brauche Zeit und schränke die Risikobelohnung ein.Michael Montani, Analyst von Evercore ISI, stuft die Dollar General-Aktie weiterhin mit dem Votum "in line" ein. (Analyse vom 15.03.2024)Börsenplätze Dollar General-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dollar General-Aktie:141,80 EUR +1,72% (18.03.2024, 17:34)