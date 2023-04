Dogecoin sei für extreme Kursausschläge berühmt - vor allem, wenn sich Elon Musk zu Wort melde. Daher sollten allenfalls erfahrene Krypto-Trader mit überschaubarem Einsatz eine Wette wagen. Wer langfristig am Kryptomarkt investieren will, sollte nach Einschätzung des AKTIONÄR indes primär die Platzhirsche Bitcoin und Ethereum ins Auge fassen.



Wer breit gestreut und ohne Anmeldung bei einer Kryptobörse einen Fuß in die Tür stellen möchte, könne einen Blick auf den Krypto TSI Index werfen. Dieser beinhalte neben dem Bitcoin noch neun weitere, trendstarke Kryptos - einschließlich Ethereum und Dogecoin.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.deraktionaer.de/invest (04.04.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Während der Bitcoin seit dem Jahresstart eine kräftige Erholungsrallye hingelegt hat, ist es um den Dogecoin (ISIN: CRYPT000DOGE, WKN: nicht bekannt) eher ruhig geblieben, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der sonst so volatile Meme-Coin habe dabei um die Marke von 0,08 Dollar gependelt - bis er am Montagabend quasi aus dem Stand plötzlich wieder auf über 0,10 Dollar gesprungen sei. Dahinter stecke wieder einmal Elon Musk.Der Tesla-Chef sei bekennender Dogecoin-Fan und hat seine Unterstützung in der Vergangenheit immer wieder durch Tweets und Aussagen mit mehr oder weniger eindeutigen Anspielungen auf die Spaß-Kryptowährung zum Ausdruck gebracht. Zwar habe er es in den vergangenen Monaten etwas ruhiger angehen lassen - doch offenbar nur, um in seiner Rolle als Twitter-Chef jetzt nochmal einen draufzusetzen.Am Montagabend habe er das Logo auf dem Home-Button des Kurznachrichtendiensts geändert: Statt des blauen Vogels sei dort nun der Kopf eines Shiba Inu zu sehen, dem Wappentier des Dogecoin. Kurz darauf habe er bei Twitter auch ein entsprechendes Meme veröffentlicht.Der treuen Fangemeinde der Kryptowährung sei das natürlich nicht lange verborgen geblieben. Stattdessen sei der Kurs innerhalb kurzer Zeit aus dem Stand um rund 30 Prozent nach oben gesprungen. In der Spitze sei es bis knapp über die 10-Cent-Marke gegangen - ein neues Jahreshoch. Am Montagmorgen notiere der Kurs auf 24-Stunden-Sicht noch rund 26 Prozent höher bei rund 0,10 Dollar.Seit Jahresanfang komme DOGE jetzt auf ein Plus von fast 40 Prozent, wobei ein Großteil der Kursgewinne auf den Kurssprung am Vorabend zurückzuführen sei. An die Performance des Bitcoin, der seit Anfang Januar bereits rund 70 Prozent zugelegt habe, komme der Dogecoin aber trotzdem noch nicht heran.