Die Plattform werde eine Partnerschaft mit eToro eingehen und damit beginnen, Kursinformationen von TradingView zu teilen. Musk habe angemerkt, dass fast alle Unternehmen, die die Plattform in den letzten Monaten verlassen hätten, bereits zu ihr zurückgekehrt seien, obwohl Stellaantis und Volkswagen noch in der Schwebe seien. Letztendlich solle Twitter den Anlegern eine Reihe von Funktionen anbieten, die von Reisearrangements bis zu Finanzdienstleistungen reichen würden. In China zum Beispiel biete der Zahlungsriese Tencent Zahlungen über seine WeChat-Messaging-App an. Krypto-Investoren würden hoffen, dass Dogecoin seinen einzigartigen Platz auf Musks Plattform finden werde. Der Markt erwarte den nächsten Schritt von Musk und jede Nachricht über eine mögliche Förderung von Dogecoin-Zahlungen auf Twitter könnte zu einem euphorischen Aufschwung führen.



Dogecoin im D1-Chart: Die Bullen würden das Momentum fortsetzen, der RSI zeige den Druck der Käufer an und der Preis sei an einer wichtigen Unterstützung - den SMA200 - abgeprallt. Die wichtigste psychologische Widerstandszone scheine bei 0,10 Dollar zu liegen. (14.04.2023/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Elon Musk hat gegenüber Analysten von Morgan Stanley erklärt, dass er Twitter zum größten Finanzinstitut der Welt machen wolle, so die Experten von XTB.Obwohl der Prozess noch in weiter Ferne liege und sein Ende ungewiss sei, habe Twitter gestern angekündigt, dass es seinen Nutzern indirekt den Handel mit Aktien und Kryptowährungen ermöglichen werde. Der Nutznießer dieser Nachricht sei Dogecoin gewesen, eine Kryptowährung, die mit Elon Musk und Twitter in Verbindung gebracht werde. Das Abbild eines Hundes, das das Symbol des Dogecoin sei, habe kürzlich auf Initiative von Musk selbst das bekannte Twitter-Logo kurzzeitig verändert.