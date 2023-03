Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die zunehmenden Sorgen über den Fall der auf Kryptowährungen spezialisierten US-Bank Silvergate Capital haben die Kryptomärkte erschüttert, so die Experten von XTB.



Bitcoin habe über 6% verloren und sei kurzzeitig unter 22.000 Dollar gefallen, da die Long-Liquidationen den höchsten Stand seit August erreicht hätten. Kleinere Projekte seien in die Fußstapfen von BTC getreten und hätten ebenfalls starke Rückgänge verzeichnet. Der Dogecoin-Preis sei um 9,0% abgestürzt und unter die wichtige Unterstützung bei 0,07725 Dollar gefallen, die durch frühere Preisreaktionen, den SMA200 und das 78,6% Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle markiert sei. Derzeit würden die Käufer versuchen, einige Verluste auszugleichen. Solange der Preis jedoch unter dem oben genannten Niveau bleibe, könnte sich der Ausverkauf in Richtung der Tiefststände vom Oktober 2022 bei 0,0550 Dollar fortsetzen. Darüber hinaus zeige der Chart der Angebotsverteilung, dass die Zahl der Großanleger, die zwischen 1 und 10 Millionen DOGE besitzen würden, deutlich zurückgegangen sei, was das bärische Szenario unterstütze. (03.03.2023/ac/a/m)

