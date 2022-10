In der Vergangenheit hätten Musks Äußerungen wiederholt den Dogecoin-Kurs beeinflusst. Unter anderem habe der Milliardär angedeutet, dass Dogecoin in Zukunft die "Weltraum"-Währung sein werde, die auf einer menschlichen Kolonie auf dem Mars bevorzugt werde. Der Milliardär habe kürzlich behauptet, dass er nie Dogecoins verkauft habe. Zahlungen in Dogecoins seien auch von Tesla akzeptiert worden, dessen ehemalige Mitarbeiter das Projekt ins Leben gerufen hätten, was in der Vergangenheit die Aufmerksamkeit von Elon Musk auf sich gezogen habe.



Heute spekuliere der Markt über eine mögliche Einbindung von Dogecoin in das System von Twitter, das Elon Musk gründlich umgestalten wolle. Die Aufnahme des Dogecoin in Twitter durch die Entscheidung von Musk könnte die Akzeptanz und Liquidität einer der beliebtesten Kryptowährungen fördern.



Elon Musk habe bereits mit der ersten Entlassungswelle von Twitter-Mitarbeitern begonnen, angefangen mit der Entlassung des CEO und des CFO des Unternehmens. Die Aktie sei nicht mehr an der New Yorker Börse notiert, aber der Milliardär habe eine mögliche Rückkehr nach ein paar Jahren angekündigt.



In der Vergangenheit, als die Luft aus Bitcoin zu "entweichen" begonnen habe, seien die Anleger häufig zu sogenannten Altcoins "gewechselt", d. h. kleineren Kryptowährungen, die den "Memecoin"-Kurs angehoben hätten. (31.10.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kryptowährung Dogecoin, eine der aktivsten und beliebtesten "spekulativen" Anlagen auf dem Kryptomarkt, ist in den letzten drei Tagen um mehr als 100% gestiegen, nachdem Elon Musk sein Übernahmeangebot für Twitter abgeschlossen hatte, so die Experten von XTB.Angesichts der Twitter-Übernahme am Freitag seien an den Kryptowährungsbörsen fast 89 Millionen Dollar in bärischen Positionen auf Dogecoin liquidiert worden. Die Liquidationen auf dem Dogecoin-Markt seien in den letzten 24 Stunden immer noch rekordhoch gewesen: 27 Millionen Dollar gegenüber 14 Millionen Dollar bei Ethereum und 12 Millionen Dollar bei Bitcoin. Der Wert der Terminkontrakte auf dem Dogecoin-Markt belaufe sich mittlerweile auf rund 650 Millionen Dollar. Die On-Chain-Transaktionen seien von durchschnittlich 25.000 in dieser Woche auf 37.000 heute Morgen gestiegen.