Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dogecoin erlebte gestern Abend massive Bewegungen, wobei der Coin in weniger als zwei Stunden um rund 30% anstieg, so die Experten von XTB.Ein Blick auf den Dogecoin im D1-Chart zeige, dass die gestern Abend begonnene starke Aufwärtsbewegung auch heute noch anhalte. Während der Preis gestern einen Teil der anfänglichen Gewinne wieder eingebüßt habe, hätten die Bullen heute wieder Boden gutmachen können und würden den Coin in Richtung des Bereichs von 0,10 treiben. Zu beachten sei, dass es dem Preis der Kryptowährung gelungen sei, über eine mittelfristige Unterstützungszone im Bereich von 0,0890 auszubrechen, die durch frühere Preisreaktionen sowie durch die Abwärtstrendlinie markiert sei. Ein Durchbruch über diesen Bereich habe die technischen Aussichten für die Bullen aufgehellt und ein Test der Widerstandszone unterhalb von 0,11 sei in den kommenden Tagen nicht auszuschließen. (04.04.2023/ac/a/m)