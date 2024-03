Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - "Wann Lambo?", hätten Bitcoin-Fans während der letzten Bullenmärkte so oft gefragt, dass ein feststehender Begriff in der Krypto-Branche und ein Internet-Meme daraus geworden sei, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Gemeint gewesen sei, wann der Bitcoin hoch genug stehe, um sich davon einen der italienischen Edel-Sportwagen leisten zu können. Bei Dogecoin laute die Frage derweil "Wann Tesla?".Elon Musk sei ein bekennender Fan der Spaß-Kryptowährung Dogecoin (DOGE) und habe deren Kurs mit seinen Äußerungen in der Vergangenheit immer wieder kräftig angetrieben. Zudem seien immer wieder Spekulationen aufgekommen, dass DOGE eines Tages als Währung beim von Musk übernommenen Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) eingeführt werden könnte.Aktuell würden den Kurs allerdings eher Gerüchte im Hinblick auf Musks andere Firma treiben, den Elektroautobauer Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA). Beim Besuch der Gigafactory bei Berlin am gestrigen Mittwoch sei er gefragt worden, wann es möglich sei, einen Tesla mit Dogecoin zu bezahlen. Musks Antwort: "Irgendwann sollten wir das ermöglichen."Er habe dran erinnert, dass Tesla-Fanartikel bereits mit der Kryptowährung bezahlt werden könnten. Zudem habe er seine Unterstützung bekräftigt. "Doge ist die Kryptowährung des Volkes, also werde ich sie unterstützen", so Musk. Und weiter: "Doge to the Moon".Das Anfang März bei rund 0,21 USD markierte Mehrjahreshoch rücke damit nun wieder in greifbare Nähe. Um das Rekordhoch von Anfang Mai 2021 bei rund 0,74 USD zu erreichen, müsste sich der Kurs aber noch einmal mehr als vervierfachen.Dogecoin sei für seine extremen Kurausschläge in beide Richtungen berühmt und berüchtigt. Er eigne sich daher höchstens für erfahrene und sehr risikofreudige Krypto-Trader. Für Anleger, die ein längerfristiges Krypto-Investment als spekulative Depotbeimischung anstreben würden, bleibe jedoch Bitcoin die erste Wahl.