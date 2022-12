Börsenplätze DocuSign-Aktie:



Kurzprofil DocuSign:



DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) automatisiert manuelle, papierbasierte Prozesse mit der offenen, unabhängigen, standardbasierten Digital Transaction Management (DTM)-Plattform zur Verwaltung aller Aspekte dokumentierter Geschäftsvorgänge. Kunden können in wenigen Minuten neue Konten eröffnen und Kredite aufnehmen. Das Unternehmen unterstützt Banken dabei, ihren Kunden den Zugang zum Ausfüllen von Formularen, Verträgen oder Kreditdokumenten überall und jederzeit zu ermöglichen. (09.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DocuSign-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) unter die Lupe.Nach einer monatelangen Talfahrt scheine die DouSign-Aktie ihren Boden gefunden zu haben: Am Freitagnachmittag gehe es für die Papiere des auf Unterschriften spezialisierten US-Technologieunternehmens zweistellig nach oben. Grund dafür seien starke Quartalszahlen, die den Papieren dem Wochenende frischen Rückenwind geben würden.Konkret sei der Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 645,5 Millionen Dollar geklettert. Davon seien 624,1 Millionen Dollar auf wiederkehrende Einnahmen aus dem Abonnentengeschäft und 21,4 Millionen Dollar auf Sparte Professionelle Dienstleistungen und Sonstiges entfallen. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei derweil mit 0,57 Dollar einen Cent niedriger als im dritten Quartal 2021 ausgefallen. Unter dem Strich habe jedoch ein Verlust je Aktie von 0,15 Dollar zu Buche gestanden.Mit den Zahlen habe das Unternehmen die Markterwartungen größtenteils geschlagen. Analysten hätten im Vorfeld mit Erlösen von 627,1 Millionen Dollar sowie einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,42 Dollar gerechnet. Lediglich beim Freien Cashflow sei DocuSign mit 36,1 Millionen Dollar hinter den erwarteten 73,3 Millionen Dollar zurückgeblieben.Mit den Quartalszahlen habe DouSign ein starkes Zeichen gesetzt. Gelinge es der Aktie nun, sich nachhaltig oberhalb der 50-Dollar-Marke zu etablieren, könnte die seit Jahresbeginn andauernde Talfahrt beendet sein.Die Aktie gehört auf die Watchlist, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur DocuSign Inc. (Analyse vom 09.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link