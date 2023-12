NASDAQ-Aktienkurs DocuSign-Aktie:

62,43 USD +1,45% (19.12.2023, 22:00)



ISIN DocuSign-Aktie:

US2561631068



WKN DocuSign-Aktie:

A2JHLZ



Ticker-Symbol DocuSign-Aktie:

DS3



NASDAQ-Symbol DocuSign -Aktie:

DOCU



Kurzprofil DocuSign:



DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) automatisiert manuelle, papierbasierte Prozesse mit der offenen, unabhängigen, standardbasierten Digital Transaction Management (DTM)-Plattform zur Verwaltung aller Aspekte dokumentierter Geschäftsvorgänge. Kunden können in wenigen Minuten neue Konten eröffnen und Kredite aufnehmen. Das Unternehmen unterstützt Banken dabei, ihren Kunden den Zugang zum Ausfüllen von Formularen, Verträgen oder Kreditdokumenten überall und jederzeit zu ermöglichen. (20.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Chicago (www.aktiencheck.de) - DocuSign-Aktienanalyse von William Blair & Co:Jake Roberge, Analyst von William Blair & Co, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) unter die Lupe.In einem Kommentar zum Bericht des "Wall Street Journal", dass DocuSign mit Beratern zusammenarbeite, um einen Verkauf zu prüfen, sage Roberge, dass auf der Grundlage von Vergleichsgeschäften für frühere Transaktionen für profitable Softwareunternehmen ein Übernahmepreis von 72 bis 85 USD pro Aktie auf der Grundlage der Umsatzschätzungen für 2024 impliziert werden könnte, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. William Blair & Co würde begrenzte kartellrechtliche Bedenken sehen, wenn ein strategischer Erwerber ins Gespräch käme, da Adobe, Dropbox und Box alle mit DocuSign konkurrieren würden.Jake Roberge, Analyst von William Blair & Co, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "market perform"-Rating für die DocuSign-Aktie bestätigt. (Analyse vom 15.12.2023)Börsenplätze DocuSign-Aktie:Tradegate-Aktienkurs DocuSign-Aktie:56,88 EUR +0,92% (19.12.2023, 22:26)