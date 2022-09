Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil DocuSign Inc.:



DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) automatisiert manuelle, papierbasierte Prozesse mit der offenen, unabhängigen, standardbasierten Digital Transaction Management (DTM)-Plattform zur Verwaltung aller Aspekte dokumentierter Geschäftsvorgänge. Kunden können in wenigen Minuten neue Konten eröffnen und Kredite aufnehmen. Das Unternehmen unterstützt Banken dabei, ihren Kunden den Zugang zum Ausfüllen von Formularen, Verträgen oder Kreditdokumenten überall und jederzeit zu ermöglichen. (09.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DocuSign-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) unter die Lupe.In der Krise trenne sich die Spreu vom Weizen. Unternehmen mit schwacher Bilanz und leicht austauschbaren Produkten drohe schlimmstenfalls die Insolvenz. Umgekehrt würden gut gemanagte Firmen, die über einen Burggraben verfügen würden, gestärkt aus der Krise hervorgehen. Dazu dürfte auch DocuSign gehören, das gestern starke Quartalszahlen vorgelegt habe.Der Marktführer im Bereich der digitalen Signaturen habe für das zweite Geschäftsquartal ein Umsatzplus im Vorjahresvergleich von 22 Prozent auf 622 Millionen Dollar gemeldet und damit knapp 20 Millionen Dollar über den Erwartungen gelegen. Das Gros der Erlöse sei wieder auf die Abo-Einnahmen (605 Millionen Dollar) entfallen. Trotz des eingetrübten Makroumfelds sei auch die Zahl der Kunden um rund zehn Prozent auf 1,28 Millionen geklettert.Zudem habe der Softwareanbieter bei der Profitabilität Fortschritte gemacht und seinen bereinigten operativen Gewinn gegenüber dem Vorjahr um zwölf Prozent auf 112 Millionen Dollar gesteigert. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe sich auf 44 Cent belaufen und damit drei Cent über dem Konsensus der Wall Street-Experten gelegen.Das eigentliche Highlight des gestrigen Quartalsberichts sei jedoch die Prognose gewesen. Das Unternehmen erwarte für das Fiskaljahr 2023 Umsätze von 2,470 bis 2,482 Milliarden Dollar, was einem Zuwachs im Vorjahresvergleich von 17 bis 18 Prozent entspreche. Auch die Bruttomarge solle sich von 77,9 Prozent im vergangenen Geschäftsjahr auf 79 bis 81 Prozent im laufenden Geschäftsjahr verbessern.DocuSign habe insgesamt ein sehr solides Quartalswerk vorgelegt. Das Unternehmen wachse trotz des schwierigen Makroumfelds weiterhin zweistellig und stelle für das laufende Geschäftsjahr eine Margenausweitung in Aussicht. Daher notiere die Aktie zurecht vorbörslich 15 Prozent im Plus. Mit einem 23er KGV von 35 sei der Titel zudem fair bewertet.Risikobewusste Anleger können einsteigen, sobald sich ein nachhaltiger Boden gebildet hat, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2022)