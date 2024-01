NASDAQ-Aktienkurs DocuSign-Aktie:

63,541 USD +3,57% (12.01.2024, 21:59)



ISIN DocuSign-Aktie:

US2561631068



WKN DocuSign-Aktie:

A2JHLZ



Ticker-Symbol DocuSign-Aktie:

DS3



NASDAQ-Symbol DocuSign -Aktie:

DOCU



Kurzprofil DocuSign:



DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) automatisiert manuelle, papierbasierte Prozesse mit der offenen, unabhängigen, standardbasierten Digital Transaction Management (DTM)-Plattform zur Verwaltung aller Aspekte dokumentierter Geschäftsvorgänge. Kunden können in wenigen Minuten neue Konten eröffnen und Kredite aufnehmen. Das Unternehmen unterstützt Banken dabei, ihren Kunden den Zugang zum Ausfüllen von Formularen, Verträgen oder Kreditdokumenten überall und jederzeit zu ermöglichen. (16.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - DocuSign-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) von "underweight" auf "equal-weight" hoch.Der strategische Wert von DocuSign habe eine Untergrenze für die Bewertung geschaffen, die das Chancen-Risiko-Verhältnis verändere und die Abwärtsrisiken gegenüber dem aktuellen Niveau begrenze, so Morgan Stanley in einer Research Note. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass die Aktien die jeweiligen Bullen/Bären-Szenarien und die potenzielle Wahrscheinlichkeit einer Übernahme angemessen berücksichtigen würden.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von DocuSign von "underweight" auf "equal-weight" herauf und erhöhen das Kursziel von 49 auf 64 USD. (Analyse vom 16.01.2024)Börsenplätze DocuSign-Aktie:Tradegate-Aktienkurs DocuSign-Aktie:58,28 EUR +0,52% (16.01.2024, 11:32)