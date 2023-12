NASDAQ-Aktienkurs DocuSign-Aktie:

Kurzprofil DocuSign:



DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) automatisiert manuelle, papierbasierte Prozesse mit der offenen, unabhängigen, standardbasierten Digital Transaction Management (DTM)-Plattform zur Verwaltung aller Aspekte dokumentierter Geschäftsvorgänge. Kunden können in wenigen Minuten neue Konten eröffnen und Kredite aufnehmen. Das Unternehmen unterstützt Banken dabei, ihren Kunden den Zugang zum Ausfüllen von Formularen, Verträgen oder Kreditdokumenten überall und jederzeit zu ermöglichen. (11.12.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - DocuSign-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Die Analysten vom Investmenthaus RBC Capital Markets senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU).Die überdurchschnittliche Margenentwicklung des Unternehmens sei ermutigend gewesen, obwohl sich das Wachstum mit einer "mageren" Umsatzsteigerung weiter verlangsame und die Nettobindungsrate aufgrund des anhaltenden makroökonomischen Gegenwinds voraussichtlich unter 100% sinken werde. RBC füge jedoch hinzu, dass die Kreditvergabe das Geschäft zwar weiterhin belaste, das Management jedoch vorsichtig optimistisch auf erste Anzeichen einer Stabilisierung und Verbesserung in einigen vertikalen Bereichen reagiere.Die Analysten vom Investmenthaus RBC Capital Markets bewerten die DocuSign-Aktie unverändert mit dem Votum "sector perform". Das Kursziel werde von 59,00 auf 50,00 USD reduziert. (Analyse vom 08.12.2023)Börsenplätze DocuSign-Aktie:Tradegate-Aktienkurs DocuSign-Aktie:46,10 EUR -0,17% (11.12.2023, 10:37)