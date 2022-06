Börsenplätze DocuSign-Aktie:



DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) automatisiert manuelle, papierbasierte Prozesse mit der offenen, unabhängigen, standardbasierten Digital Transaction Management (DTM)-Plattform zur Verwaltung aller Aspekte dokumentierter Geschäftsvorgänge. Kunden können in wenigen Minuten neue Konten eröffnen und Kredite aufnehmen. Das Unternehmen unterstützt Banken dabei, ihren Kunden den Zugang zum Ausfüllen von Formularen, Verträgen oder Kreditdokumenten überall und jederzeit zu ermöglichen. (22.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DocuSign-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) unter die Lupe.DocuSign habe zu Beginn der Corona-Krise zu den am meisten gefragten Aktien gehört und sei von einem Hoch zum nächsten geklettert. Diese Zeit sei längst vorbei, der Titel befinde sich im intakten Abwärtstrend und habe innerhalb von neun Monaten über 80% seines Börsenwerts eingebüßt. Nun ziehe CEO Dan Springer die Konsequenzen und trete zurück. Dies habe der US-Konzern gestern Abend mitgeteilt. Bis der Nachfolger gefunden worden sei, solle Verwaltungsratschef Maggie Wilderotter die Position des Vorstandsvorsitzenden kommissarisch ausüben.Die Gründe des Rücktritts seien noch nicht veröffentlicht worden, allerdings sei es sehr wahrscheinlich, dass Springer nicht freiwillig, sondern auf Druck der Großaktionäre gehen müsse. Diese würden sich nicht nur an der miesen Performance der Aktie stören, sondern auch an den mauen operativen Ergebnissen.Erst vor wenigen Wochen habe das Unternehmen für einen weiteren Kursschock gesorgt. Aufgrund der sinkenden Profitabilität sei die Aktie nach dem Quartalsbericht am 9. Juni um über 20% abgestürzt. Um das Wachstum wieder anzukurbeln, optimiere der Softwarespezialist seine Vertriebsstrategie, was die Margen weiter belaste.DocuSign bleibe mit einem Marktanteil von rund 45% der klare Marktführer bei digitalen Signaturen und dürfte auch in den kommenden Jahren überproportional wachsen. Daher spekuliere "Der Aktionär" nun auf eine Übernahme des Softwarekonzerns und empfehle risikobereiten Anlegern, die Papiere unter einem Kurs von 48,50 Euro einzusammeln, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link