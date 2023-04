Das sei wiederum auch ein Grund dafür, dass die Wirtschaftserholung insgesamt so bescheiden ausfalle. Als wichtigster Bremsklotz werde dabei der Bausektor identifiziert, der besonders zinssensibel reagiere. Mit anderen Worten: Die Rezession, die in diesem Sektor bereits im zweiten Quartal letzten Jahres eingesetzt habe, werde sich in diesem Jahr fortsetzen, gemäß der Gemeinschaftsdiagnose sogar bis zum Beginn des kommenden Jahres. Für das Gesamtjahr werde hier eine Schrumpfungsrate von 4,9% erwartet (2022: -1,7%).



Für den Außenhandel sei man dagegen zuversichtlicher. Dabei dürfte die Erholung Chinas eine gewisse, aber nicht die wichtigste Rolle spielen, da das Wachstum dort vor allem vom Dienstleistungssektor getragen werde, der weniger auf Importe angewiesen sei. Vielmehr spiele hier vor allem eine Rolle, dass die Auftragsbücher der Industrie immer noch relativ voll seien und sich gleichzeitig die Lieferketten deutlich in Richtung Normalisierung bewegen würden.



Wie stehe es neben der kurzfristigen Sicht auf die Konjunktur mit dem immer wieder diskutierten Schreckensszenario einer Deindustrialisierung Deutschlands? Argumentiert werde in diesem Zusammenhang mit den dauerhaft höheren Energiekosten, die die energieintensiven Industrien zu Produktionsverlagerungen veranlassen würden. Dazu ein paar interessante Zahlen: Würde man das theoretische Szenario annehmen, dass die energieintensiven Industrien sich vollständig aus Deutschland zurückzögen, würde die Bruttowertschöpfung (also die gesamte Wirtschaftsleistung) um 3,6% fallen.



Die Erwerbstätigkeit würde weniger stark zurückgehen (-2,8%). Der Kapitalstock Deutschlands sei um 1,7% geschrumpft. Das seien signifikante Verluste, aber sollte man nicht auch überrascht sein, dass die Rückgänge für dieses Extremszenario wesentlich weniger dramatisch ausfallen würden, als dies in mancher Berichterstattung suggeriert werde?



In dieser Berechnung verstecke sich letztlich eine Empfehlung an die Politik: "Vertraut doch bitte den Marktkräften, die höheren Energiepreise werden die Unternehmen zu Anpassungen veranlassen. Und selbst wenn sich Eure ärgsten Befürchtungen bewahrheiten - was sie nicht werden -, würde das keineswegs in eine Katastrophe münden." Die Anpassungen könnten unterschiedlicher Art sein. Das werde die Steigerung der Energieeffizienz sein, eine Entwicklung, die in den vergangenen Jahren bereits zu beobachten gewesen sei. So sei die Energieintensität im Verarbeitenden Gewerbe von 2008 bis 2020 um knapp 11% zurückgegangen.



Importe von energieintensiven Vorleistungen seien eine andere Variante, die während der Energiekrise insbesondere im Chemiesektor zu beobachten gewesen sei. Teilweise werde es aber auch zu einer Abwanderung in andere Länder kommen, die niedrigere Energiekosten hätten, hier werde die USA hervorgehoben. Tatsächlich sehe die Studie eine gewissen Evidenz dafür, dass dieser Prozess bereits im Gange sei, denn der Kapitalstock der energieintensiven Branchen sei in den vergangenen Jahren geschrumpft.



Solle man sich dagegen stemmen, etwa mit Subventionen? Genau davon würden die Experten abraten. Nur für kritische Wirtschaftsbereiche, die aus strategischen Gründen in Deutschland bzw. der EU gehalten werden sollten, würden sie dauerhafte Hilfszahlungen für gerechtfertigt halten. Tatsächlich seien pauschale und dauerhafte Subventionen für energieintensive Branchen zugunsten von Subventionen in CO2 Emissionen reduzierende Techniken abzulehnen, auch wenn sie zur kurzfristigen Abfederung von Preisschocks nachvollziehbar und sinnvoll seien.



Die deutsche Volkswirtschaft sei flexibel. Das zeige die Reaktion auf den Energiepreisschock, der durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ausgelöst worden sei, auf den nicht nur der Staat, sondern auch die Unternehmen mit Anpassungen reagiert hätten, sodass die deutsche Wirtschaft nicht abgestürzt sei und - Glück müsse man haben - sogar (wahrscheinlich) eine technische Rezession vermieden worden sei.



Und genau diese Erfahrung sollte für die Politik ein Hinweis sein, dass eine umfassende Deindustrialisierung nicht bevorstehe, sondern die Unternehmen in Deutschland keineswegs eindimensional in ihren Standortentscheidungen nur auf Veränderungen der Energiepreise reagieren, sondern durchaus abwägen würden, welche sonstigen Vorteile es habe, in Deutschland zu bleiben, statt in den USA die Zelte aufzuschlagen - zum Beispiel ein vergleichsweise sehr gut ausgebildete Bevölkerung und mit der EU den größten Binnenmarkt der Welt. (Ausgabe vom 13.04.2023) (14.04.2023/ac/a/m)





