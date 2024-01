Die Warnung der Analysefirma schlage am Markt derzeit heftig ins Kontor. Nach der Veröffentlichung des Reports am Mittwochmittag deutscher Zeit sei der Bitcoin-Kurs kurzzeitig um bis zu 9,5 Prozent beziehungsweise rund 4.300 Dollar eingebrochen und dabei zeitweise unter die 41.000-Dollar-Marke gerutscht.



Zwar habe er die Verluste anschließend zügig begrenzen können, die Kursgewinne vom Vortag, als der Kurs bei 45.900 Dollar ein neues 22-Monats-Hoch markiert habe, seien aber erst einmal wieder dahin.



Auch am übrigen Kryptomarkt würden nun die roten Vorzeichen dominieren, wobei einige große Altcoins sogar noch deutlich stärker unter Druck geraten würden als der Bitcoin selbst.



Die Warnung vor einer möglichen Verzögerung bei der Zulassung von Spot-ETFs hätten den Bitcoin-Bullen am Mittwoch einen gehörigen Schreck eingejagt und den starken Jahresauftakt am Kryptomarkt relativiert. "Der Aktionär" habe aber bereits vor tendenziell steigender Volatilität im Vorfeld der nächsten SEC-Deadline am 10. Januar gewarnt und sehe aktuell keinen Grund zur Panik. Zumal die Entscheidung weiterhin bei der SEC liege, nicht bei Matrixport.



Angesichts der zuletzt immer weiter gestiegenen ETF-Euphorie gab und gibt es natürlich immer auch ein gewisses Risiko für Enttäuschungen, so die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Die Langfrist-Perspektive für den Bitcoin bleibe aber weiterhin klar positiv. (03.01.2024/ac/a/m)







