Kurzprofil DocMorris AG:



Die Schweizer DocMorris AG (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Exchange-Symbol: DOCM) ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Als größte Online-Apotheke Deutschlands betreibt sie mit DocMorris die bekannteste Gesundheitsplattform. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27 Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt das Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten, Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Sie verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können.



Das Unternehmen wurde im Mai 2023 von Zur Rose Group AG in DocMorris AG umfirmiert, nachdem das Schweizer Geschäft an Migros/Medbase verkauft wurde. Ohne Einbezug des Schweizer Geschäfts erzielten im Jahr 2022 rund 2'200 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich und der Schweiz mit rund 10 Mio. Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1.159 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com. (17.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DocMorris-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der DocMorris AG (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Exchange-Symbol: DOCM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Online-Arzneimittelversender DocMorris habe im ersten Halbjahr weniger umgesetzt. Er habe zudem unter dem Strich weiter rote Zahlen geschrieben. Dabei habe das Unternehmen die Verluste jedoch reduzieren können. Nach dem Verkauf des Schweizer Geschäfts unter dem Namen Zur Rose befinde sich die Firma im Umbruch.Konkret sei der Umsatz von Januar bis Juni um 21 Prozent auf 501,4 Millionen Schweizer Franken (524 Millionen Euro) gesunken, wie die Gruppe am Donnerstag mitgeteilt habe. Das an den Schweizer Einzelhandelskonzern Migros verkaufte Schweizer Geschäft sei aus diesen Zahlen herausgerechnet worden. Im zweiten Quartal habe das Unternehmen dabei ein Wachstum von zwei Prozent im Vergleich zum Vorquartal erzielen können.In Deutschland, dem nun wichtigsten Markt, seien die Erlöse im ersten Halbjahr um rund 21 Prozent auf 468,5 Millionen Franken zurückgegangen. DocMorris setze voll und ganz auf die Einführung des E-Rezepts in Deutschland. Elektronische Rezepte sollten hier bis Anfang nächsten Jahres auf breiter Front in allen Praxen zu bekommen sein und die Verkäufe der Konkurrentin der Shop Apotheke auf neue Höhen treiben. Im vergleichsweise kleinen Rest-Europa-Geschäft habe die Gruppe ebenfalls weniger umgesetzt. Hier sei der Umsatz um rund 20 Prozent auf 31,4 Millionen zurückgegangen.Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe erneut ein Verlust zu Buche und zwar von 20,8 Millionen nach einem Verlust von 54,7 Millionen im Vorjahreszeitraum gestanden. Auch unter dem Strich sei das Unternehmen tief in den roten Zahlen geblieben, wie der Nettoverlust von 58,2 Millionen Franken zeige. Aber auch hier sei es etwas weniger als das Minus von 83,6 Millionen im Vorjahr.Bereits im zweiten Halbjahr 2023 wolle das Unternehmen nach einer erfolgten Straffung der Kundenbasis zu Umsatzwachstum zurückkehren. Für 2023 werde außerdem ein Rückgang des Außenumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich in Lokalwährung prognostiziert sowie eine Verbesserung des bereinigten EBITDA auf einen Wert von minus 20 bis minus 40 Millionen.DocMorris befinde sich auf einem guten Weg in Richtung nachhaltiger Profitabilität. Das Unternehmen müsse allerdings in den kommenden Quartalen beweisen, dass der Verlust weiter reduziert werden könne. Erst dann dürften die Marktteilnehmer der DocMorris-Aktie wieder höhere Kurse ermöglichen - Watchlist! Favorit im Online-Apotheken-Markt bleibt das Papier von Redcare Pharmacy, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Aktien von Redcare Pharmacy befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.