Sei es früher in erster Linie die Old Economy gewesen, die attraktive Dividenden gezahlt habe, habe sich das Universum heutzutage verschoben. Die neuen Stars am Dividendenhimmel würden aus dem IT-Sektor stammen. Hier hätten viele Unternehmen lange keine Gewinne ausgeschüttet, sondern reinvestiert. Doch die Zeiten hätten sich geändert, erkläre Christophe Braun: "Firmen wie Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) sind die Versorger von heute - sie liefern IT-Dienstleistungen wie klassische Versorger Wasser oder Gas. Daher macht IT in unserem Fonds Capital Group World Dividend Growers auch den größten Branchenanteil aus."



Noch seien die Ausschüttungen eher niedrig, aufgrund des Wachstumspotentials würden sie jedoch steigen - was die ideale Ausgangslage für Dividendentitel sei. "Unser Branchenliebling ist die Halbleiterindustrie. Hier zeigt sich eine stetig wachsende Nachfrage, die durch den Digitalisierungsschub während der Pandemie noch zusätzlich stimuliert wurde. Da es sich um eine konzentrierte und spezialisierte Branche handelt, sind die Margen extrem üppig."



Unterschiedliche Investmentstile vereint



Sowohl Substanz- als auch Wachstumswerte könnten Unternehmen mit steigenden Dividenden sein. Capital Group bezeichne die Auswahl entsprechender Dividendentitel als eine Total-Return-Strategie, die unabhängig von Investmentstilen alle Unternehmen mit steigenden Dividenden als attraktive Gesamtertragsquelle betrachte. Daher würden sich Value-Unternehmen wie Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO), Crown Castle (ISIN: US22822V1017, WKN: A12GN3, Ticker-Symbol: 8CW, NYSE-Ticker-Symbol: CCI) oder Philip Morris (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) genauso im Portfolio finden wie Growth-Werte wie TSMC, AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) oder Equinix (ISIN: US29444U7000, WKN: A14M21, Ticker-Symbol: EQN2, NASDAQ-Ticker-Symbol: EQIX).



Aufgrund der aktuell hohen Inflationszahlen komme es zu einer Sektorrotation: In diesem Umfeld würden Unternehmen mit einer hohen Preissetzungsmacht oder einer anhaltend hohen Nachfrage profitieren. "Wir haben vier Branchen mit besonderem Potenzial identifiziert", konkretisiere Braun. "Da ist zunächst der Energie- und Rohstoffsektor, der von den Nachholeffekten der Pandemie einen starken Schub erhalten hat. Banken profitieren in der Regel von steigenden Zinsen, da sich ihre Profitabilität verbessert. Halbleiter fallen mit ihrer Preismacht und der riesigen Nachfrage ebenfalls unter die Gewinner, ebenso wie die Hersteller von Basiskonsumgütern."



Diese Unternehmen könnten aufgrund ihrer starken Marken, ihrer robusten Preissetzungsmacht und ihres wachsenden Marktanteils in der Lage sein, höhere Kosten an die Verbraucher weiterzugeben. Beispiele hierfür seien Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) (Konsum), Taiwan Semiconductor (Halbleiter), TC Energy und Pioneer Natural Resources (ISIN: US7237871071, WKN: 908678, Ticker-Symbol: PNK, NYSE-Ticker-Symbol: PXD) (Energie) sowie CME Group (ISIN: US12572Q1058, WKN: A0MW32, Ticker-Symbol: MX4A, NASDAQ-Ticker-Symbol: CME) und Kaspi.kz (ISIN: US48581R2058, WKN: A2QD9Y, Ticker-Symbol: KKS) (Finanzen).

