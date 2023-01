"Die DAX-Unternehmen werden rund 3,6 Mrd. Euro mehr Dividende an ihre Aktionäre ausschütten als 2022", so Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der DekaBank. Positiv sei, dass die Gewinne bereits seit 2019 stärker ansteigen würden als die Ausschüttungen. "Unternehmen sind trotz Pandemie, die zu erheblichen Verzerrungen in den Produktionsketten der globalen Wirtschaft geführt hat, erstaunlich gut durch die Krisen gekommen und haben ihre Erträge gesteigert. Die DAX-Konzerne haben 2022 so viel Geld verdient wie noch nie." Belastend wirke der Angriffskrieg auf die Ukraine, der Planungsunsicherheit und höhere Kosten nach sich ziehe. "Eine stabile Nachfrage bei gleichzeitig begrenztem Angebot führt jedoch zu positiven Margeneffekten", sage Kapitalmarktexperte Schallmayer. Hinzu komme eine eher zurückhaltende Ausschüttungspolitik in den vergangenen zwei Jahren. "Entgegen des unsicheren Rezessionsumfeldes ist es von den Unternehmen nur konsequent, die Aktionäre angemessen am zurückliegenden Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen", sage Schallmayer. Die Ausschüttungsquote liege mit 37,2 Prozent immer noch unterhalb des langjährigen Durchschnittswerts von 41 Prozent.



Regional betrachtet zeige sich, dass Unternehmen mit ihrem Sitz in Bayern insgesamt mehr als 18 Mrd. Euro an ihre Aktionäre ausschütten würden. "Bayern ist 2023 die ausschüttungsfreudigste Region in Deutschland", sage Kapitalmarktexperte Schallmayer. Den zweiten Platz nehme mit 14,8 Mrd. Euro Nordrhein-Westfalen ein. Den dritten Platz belege Baden-Württemberg. Die dort ansässigen Gesellschaften würden rund 11 Mrd. Euro ausschütten.



Auf dem aktuellen Niveau würden die DAX 40-Unternehmen an der Börse mit einer Dividendenrendite von 3,6 Prozent gehandelt, die im MDAX notierten Unternehmen mit 2,9 Prozent. Schallmayer rechne damit, dass die Unternehmensgewinne 2023 einer Belastung ausgesetzt seien, einzelne Quartale könnten rückläufig werden. Ein Einbruch wie in anderen globalen Krisenzeiten sei aber nicht zu erwarten. "Die langfristigen Geschäftsperspektiven und damit auch die Dividendenaussichten sind stabil." Die Dividendenfähigkeit der Unternehmen sei trotz Krise nicht in Gefahr.



Für den Gesamtertrag der Aktienanlage würden Dividenden nicht nur vom Umfang her, sondern auch aus dem Blick der Ertragsstabilisierung eine bedeutende Rolle spielen. Kapitalmarktexperte Schallmayer gehe davon aus, dass sich ein Portfolio aus ertragsstarken Dividendentiteln 2023 gut behaupten könne. (05.01.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)-Unternehmen stellen 2023 einen erneuten Dividendenrekord auf und schütten insgesamt 55 Mrd. Euro an ihre Aktionäre aus, so die Analysten der DekaBank.Auch die im MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) gelisteten Unternehmen könnten ihre Ausschüttungshöhe gegenüber 2022 steigern und zwar um 12,3 Prozent auf 7,5 Mrd. Euro. Insgesamt würden die Gesellschaften damit rund 62,5 Mrd. Euro ausschütten. Zu diesem Ergebnis komme eine Analyse der DekaBank. Grundlage seien die Dividendenprognosen für die 90 im DAX und MDAX gelisteten Unternehmen. Betrachtet würden die regulären Dividendenzahlungen ohne Sonderdividenden, was vor allem im Jahr 2022 durch die Sonderdividende der Volkswagen AG (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) in Höhe von 9,56 Mrd. Euro einen deutlichen Unterschied mache.