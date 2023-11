Alle Daten stammen von Refinitiv, November 2023

Vergangene Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse

"Doch das könnte sich bald ändern. Der Zinszyklus scheint seinen Höhepunkt erreicht zu haben, und da eine Rezession in vielen Volkswirtschaften unausweichlich bevorsteht, dürften defensive Dividendentitel wieder in Mode kommen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass es nicht immer die bekanntesten oder größten Namen sind, die die Anleger langfristig mit steigenden Dividenden belohnen", füge er hinzu.



Die zehn größten Dividendensteigerungen und -senkungen pro Aktie in den letzten 20 Jahren im S&P 500:





Die Studie analysiere auch, welche der wichtigsten Aktienmärkte der Welt in den letzten 20 Jahren am erfolgreichsten gewesen seien, indem sie aufzeige, um wie viel die Rendite eines Anlegers gestiegen wäre, wenn er in diesem Zeitraum alle Dividenden reinvestiert hätte. Betrachte man 13 wichtige Märkte, vom Vereinigten Königreich bis zu den USA und in ganz Europa, so würden 58 Prozent der Gesamtrenditen der Aktienmärkte in den letzten 20 Jahren aus reinvestierten Dividenden stammen.



In Deutschland sei der Anteil der reinvestierten Dividenden mit 60 Prozent an der Gesamtrendite sogar noch größer gewesen. In den letzten 20 Jahren hätte ein Anleger in Deutschland eine Kursrendite von 116 Prozent erzielt. Hätte er alle Dividenden, die er in dieser Zeit erhalten habe, reinvestiert, wäre seine Rendite auf 287 Prozent gestiegen. Im Gegensatz dazu hätten Anleger, die in den technologielastigen US-NASDAQ investiert hätten, in den letzten 20 Jahren phänomenale Renditen erzielt (610 Prozent), während die reinvestierten Dividenden diesen Wert lediglich auf 716 Prozent hätten ansteigen lassen - ein Plus von 15 Prozent.



Laidler ergänze: "Die immense Kraft der Reinvestition ihrer Dividenden in einige der wichtigsten Aktienmärkte der Welt lässt keinen Zweifel daran, dass dividendenstarke Aktien ein Leben lang halten, nicht nur zu Weihnachten. Wie ein altes Sprichwort besagt: Es ist immer noch die Zeit im Markt, die am wichtigsten ist, und nicht das Timing des Marktes. Albert Einstein hatte Recht, als er den Zinseszinseffekt als das achte Weltwunder bezeichnete.'"



So hätten reinvestierte Dividenden die Renditen an den Aktienmärkten weltweit in den letzten 20 Jahren gesteigert:









London (www.aktiencheck.de) - Sartorius (ISIN DE0007165631/ WKN 716563), BMW (ISIN DE0007165631/ WKN 716563) und die Deutsche Börse AG (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) sind nur einige der Namen auf einer Liste von Dividenden-Champions, die in den vergangenen 20 Jahren durchweg Rekordgewinne für einkommensorientierte Anleger erzielt haben, so Ben Laidler, Marktanalyst bei eToro.Angesichts der scheinbar erreichten Höchststände der Zinssätze und zunehmender Rezessionsrisiken würden defensive Dividendenwerte erneut in den Fokus rücken. In diesem Zusammenhang habe die Handels- und Investitionsplattform eToro eine Analyse durchgeführt, um zu ermitteln, welche Unternehmen bezüglich der Ausschüttung von Dividenden am meisten dem Weihnachtsmann gleichen würden - und welche eher dem Grinch.Anstatt sich nur auf die Dividendenrenditen zu konzentrieren, die lediglich eine Momentaufnahme darstellen würden, habe sich eToro dafür entschieden, die Unternehmen zu betrachten, die ihre Dividende pro Aktie in den letzten 20 Jahren am meisten erhöht hätten, da dies zu einer erheblichen Steigerung der Erträge führen könne.In Deutschland führe Sartorius das Feld an, dessen Dividende pro Aktie seit 2003 auf 2.300 Prozent gestiegen sei. Andere bekannte Namen in dieser Gruppe seien BMW, dessen Dividende je Aktie in 20 Jahren um 1.535 Prozent gestiegen sei, während die Deutsche Börse AG ihre Dividende je Aktie um 1.355 Prozent erhöht habe.Am anderen Ende des Spektrums befänden sich Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) und Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0/ WKN ENER6Y), die beide für das Jahr 2023 keine Dividende ausgeschüttet hätten. Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900), Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) und adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) hätten ihre Dividenden gekürzt. Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) habe die Dividende stabil gehalten, jedoch könnte sie 2024 ausfallen, da der Krankenhausbetreiber Helios staatliche Hilfen in Anspruch genommen habe.Im S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe der Healthcare-Riese UnitedHealth (ISIN US91324P1021/ WKN 869561) seine Dividende pro Aktie am häufigsten erhöht, nämlich um das 75Fache. Zu den Unternehmen, die ihre Dividenden stark gekürzt oder gestrichen hätten, würden bekannte Namen wie Walt Disney (-100%) und Royal Caribbean (-100%) gehören, die von der Pandemie schwer getroffen worden seien, sowie die Großbanken Citigroup (-85%) und Bank of America (-40%), die sich auf die Erhöhung ihres Eigenkapitals konzentriert hätten."Globale börsennotierte Unternehmen haben im vergangenen Jahr satte 1,6 Billionen Dollar an Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet, acht Prozent mehr als im Vorjahr. Angesichts der starken Konkurrenz durch die steigenden Zinssätze haben Dividendenjäger von diesen Aktien jedoch kaum einen Kursanstieg erlebt", sage eToro Global Markets Strategist, Ben Laidler.