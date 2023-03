Die jährlichen Exporte Mexikos in die USA seien in den letzten Jahren stark gestiegen. Obwohl ein Großteil davon auf den Einfluss von US-Unternehmen zurückzuführen sei, stocke auch China seine Präsenz in Mexiko auf. So baue beispielsweise die Hisense Group, einer der größten chinesischen Gerätehersteller, derzeit in Monterrey einen 260 Millionen US-Dollar schweren Industriepark, in dem Kühlschränke, Waschmaschinen und Klimaanlagen für den US-Markt hergestellt werden sollten. Im Automobilsektor hätten BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) und Nissan (ISIN JP3672400003/ WKN 853686) in letzter Zeit ebenfalls ihre Kapazitäten südlich der US-Grenze erweitert.



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Während der Corona-Krise sind wichtige Teile der globalen Lieferketten zusammengebrochen, so die Experten von Capital Group.Das habe zu Engpässen in allen Bereichen geführt, von medizinischem Bedarf und Ausrüstung bis hin zu Möbeln und Autoteilen. Auch die Spannungen zwischen den USA und China sowie die Invasion Russlands in die Ukraine würden deutlich machen, wie riskant es sei, sich bei kritischen Versorgungsgütern, wie Energie, Lebensmittel und Computerchips, auf nur einen Lieferanten zu verlassen.Laut Christophe Braun, Equity Investment Director bei Capital Group, hätten viele Unternehmen daraus gelernt und möchten ihre Lieferketten jetzt stärker diversifizieren. So würden manche ihre Fertigung wieder in das Inland oder in andere Länder verlagern. China könne als größte Fertigungsbasis der Welt zwar kaum verdrängt werden, viele Unternehmen würden sich jetzt aber nach neuen zusätzlichen Standorten umsehen. Aus Sicht von Braun gebe es vier Bereiche, die in den kommenden Jahren von dieser Diversifikation der Lieferketten profitieren könnten:Profiteur Nr. 1: IndienProfiteur Nr. 2: MexikoÄhnlich wie Indien sei laut Christophe Braun Mexiko aufgrund seiner Nähe zu einer der größten Volkswirtschaften der Welt ein attraktiver Standort für die Erweiterung von Produktion und Logistik. Viele US-Unternehmen seien in den 1990er Jahren nach der Verabschiedung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) in das Land geströmt. Im Zuge des 2020 von den USA, Kanada und Mexiko ratifizierten Nachfolgeabkommens USMCA habe sich dieser Prozess weiter beschleunigt.