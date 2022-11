Und in Deutschland seien die Gasspeicher randvoll, und auch das Tanken sei wieder deutlich billiger geworden. Die beiden Rohstoffe seien ja für einen erheblichen Teil der Inflation hierzulande verantwortlich. Und sie könnten noch billiger werden. Ab Januar gehe nämlich das erste deutsche LNG-Terminal in Betrieb. Dann könne Flüssiggas, das aus Übersee komme, direkt in das deutsche Gasnetz eingespeist werden. Weitere Terminals seien in Bau.



Der Energiezustrom nach Deutschland diversifiziere sich - und Diversifikation, das wisse man, sei der natürliche Feind der Inflation. So habe die Globalisierung, der Inbegriff der Diversifikation, die Inflationsraten in den zurückliegenden Jahrzehnten weltweit nach unten gedrückt. Sei ja auch verständlich; wenn Länder um Aufträge buhlen und sich gegenseitig unterbieten würden, dann werde es insgesamt billiger. Und so sei es nun auch mit den LNG-Terminals. Je mehr Angebot, je mehr Diversifikation, desto niedriger die Preise. Das dauere natürlich alles etwas, bis es am Markt durchschlage.



Aber spätestens im kommenden Jahr die Experten mit einem Preisrückgang auf breiter Front rechnen. Die Inflationsraten würden sich deutlich abschwächen und die Notenbanken unter Zugzwang setzen, die Zinsen zu senken. Für den Aktienmarkt sei das ein nahezu ideales Umfeld, wie die Vergangenheit gezeigt habe. Phasen, in denen die Inflation stark anziehe und die Zinsen steigen würden, seien für Aktien immer schon schwer gewesen. Doch wenn diese Phasen enden würden, seien die Märkte in aller Regel stark gestiegen. Das seien dann nicht selten die "Boomjahre" gewesen, über die man sich noch lange danach unterhalten habe.



So, nun seien Sie aber in Weihnachtsstimmung? Mit diesen Aussichten könne man sich doch nur über das Fest der Liebe und der Harmonie freuen. Mit den Weihnachtseinkäufen würden die Experten allerdings noch etwas warten. (18.11.2022/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Na, schon in Weihnachtsstimmung? Ja ja, es ist bald so weit, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Auch wenn das Wetter zu wünschen übrig lasse und auch sonst alles recht unfriedlich sei, das Fest der Liebe und der Harmonie stehe unmittelbar vor der Tür. Noch ein Monat, und dann sei es so weit. Also los, Geschenke kaufen. Jetzt!